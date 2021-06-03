По предварительной информации, Александра Морозова обвиняют в мошенничестве. Фото: zsnso.ru

В четверг, 3 июня, стало известно о том, что у депутата Заксобрания Новосибирской области Александра Морозова проводятся обыски. Источник КП-Новосибирск рассказал, в чем подозревают политика.

— Морозов помог подконтрольному ему «Коченевскому мясокомбинату» получить грант на 41 миллион рублей. Далее он распорядился заключить фейковые договора на фейковое строительство, которое проведено по бумаге, а не в реальности. В результате государству нанесен ущерб на 15 миллионов рублей, — сообщил источник КП-Новосибирск.

По предварительной информации, на депутата возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, Александр Морозов был избран депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области в сентябре 2020 года. Он возглавил работу комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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