«Он слышал нас, но сил ответить не было»: 63-летний сибиряк больше суток провел в лесу без еды и воды

63-летний сибиряк больше суток провел в лесу без еды и воды. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первые дни июня были тревожными в селе Новокремлевское Коченевского района: неравнодушные сибиряки искали пропавшего 63-летнего сельчанина — Александра Панова. Пожилой мужчина ушел из дома во вторник, 1 июня, и пропал. На поиски сибиряка бросили все возможные силы: на месте работали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт», МЧС и полиция. Местные жители тоже помогали в поисках. К счастью, мужчину нашли — об этом КП-Новосибирск рассказал его сын Максим.

— В день пропажи отец отправился за березовыми ветками, чтобы собрать веник для бани. Говорит, выбирал молодые деревья и зашел далековато. А вот когда решил возвращаться, потерял ориентир и не смог найти выход. Пошел в одну сторону — вышел в поле, в другую — тоже поле. Он человек не молодой, у него больные ноги, поэтому долго ходить не мог и присел отдохнуть. А потом и вовсе потерял понимание, куда ему идти дальше. Когда начало темнеть, отец заметил свет фар от тракторов. Пошел на свет, но так как быстро передвигаться не получалось, терял его из вида. Двигался с передышками и выйти из леса не удавалось… А с рассветом свет фар и вовсе исчез. Он прилег немного отдохнуть, а утром, когда собрался идти дальше, ноги уже совсем его не слушались. Отец решил не уходить далеко от места, где был, подумал, что может его будут там искать. А его все время и так искали. Волонтеры проезжали этот участок, звали отца, кричали. Папа слышал, что его зовут, но только сил ответить у него уже не было. Ведь он все это время в лесу не ел и не пил! Отец рассказал, что пытался кричать в ответ, но ничего не получалось. К ночи люди отправились прочесывать лес пешком — папа заметил свет фонарей и из последних сил пошел на него, так его и нашли, — рассказал КП-Новосибирск Максим.

Александра Ивановича обнаружила одна из поисковых групп в отдаленном квадрате, на самом краю предполагаемой зоны поиска.

— Когда он передвигался, то потерял обувь. Его сразу напоили водичкой. Пока везли из леса домой, мужчина отогрелся, пришел в себя, сказал, что заблудился. Сложно судить, смог бы он выйти из леса сам. Было темно, около трех часов ночи. Получается, он ушел очень далеко от населенного пункта, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

Александра Ивановича обнаружила одна из поисковых групп в отдаленном квадрате, на самом краю предполагаемой зоны поиска. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск".

Дома Александра Ивановича ждали родные и врачи «скорой помощи». Медики осмотрели мужчину: оказалось, у него пониженное давление, обезвоживание.

— Папа сразу попросил пить: выпил воды две кружки. Отец замерз, его накрыли одеялом и ему полегче стало. Врачи предложили поехать в больницу на обследование, но папа захотел остаться дома. Будем смотреть по состоянию — если что, сразу поедем. Сейчас будет восстанавливаться, — говорит Максим.

Семья сибиряка благодарна всем, кто помогал искать мужчину.

— Мы благодарим волонтеров «ЛизаАлерт», Сибирско-спасательный центр от МЧС России, полицейских, и конечно, местных жителей. Удивило, что пришли школьники 17-18 лет: кто-то искал отца вместе с волонтерами, кто-то расклеивал листовки, а некоторые готовили еду для всех участников поиска. Также на связи всегда была глава местной администрации, Силачева Татьяна Дмитриевна, помогала всем необходимым... Все как-то объединились, проявили неравнодушие, человечность… Благодаря всему этому, папу довольно быстро нашли. Всем огромное спасибо от сердца! — поделился Максим.

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