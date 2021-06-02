Под Новосибирском пропал 63-летний мужчина с припухшим глазом и в галошах

Сибиряк ушел в лес и не вернулся. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В Коченевском районе в районе села Новокремлевское пропал 63-летний Александр Панов. О его местонахождении ничего неизвестно с 1 июня.

— Ушел с места проживания. В последнее время были проблемы с памятью. Родные старались не оставлять его одного. Некоторое время назад уходил гулять, потерялся. Блудил более пяти часов, но смог найти дорогу домой. Вчера ушел, но сам не вернулся. Его видели в поле в двух километрах от дома. Ходит спокойно, не спеша, побаливает колено, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы мужчины: рост 164 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые с сединой.

Сибиряк был одет в серую куртку, камуфляжные штаны и галоши.

Особая примета: правый глаз припухший.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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