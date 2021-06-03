Новосибирец на «ВАЗе» попал в ДТП, пытаясь сбежать от гаишников. Фото: "АСТ-54".

В ночь на четверг, 3 июня, В Ленинском районе Новосибирска экипажи ДПС устроили погоню за нарушителем на «ВАЗе». Водитель, пытаясь уйти от преследования полиции, попал в аварию. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.

— Ночная погоня за водителем «ВАЗа» завершилась на перекрестке улиц Станиславского и Немировича-Данченко. Отечественный седан, уходя от преследования, врезался в препятствие, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

На кадрах с места ЧП видно, что легковушка влетела в столб. Судя по фото, нарушителя преследовали три патрульных экипажа.

Комментаторов поста случившееся возмутило. Они призвали сурово наказывать тех, кто не соблюдает закон.

— Надоели эти герои, которые думают, что уход от полиции — это прикольно и весело... Нужен закон, чтоб сажать таких лет на 5 сразу!

— Предлагаю для удирающих пожизненное лишение прав с конфискацией автомобиля в пользу государства, — предложили подписчики.

В региональной ГИБДД на момент публикации инцидент не прокомментировали. Информация о происшествии уточняется.

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