«Вы подростку судьбу сломаете!»: инвалиду отказали в опеке над сиротой из-за костылей

Коля называет Евгения папой. Фото: предоставлено Евгением Хариным.

Евгений Харин известен не только в небольшом селе Балман, но и по всему Новосибирску. О мужчине с доброй душой и пламенным сердцем «Комсомолка» рассказывала восемь лет назад. Сибиряк отстроил в своем поселке часовню во имя блаженной Матроны Московской. Благодаря его стараниям власти частично сделали дорогу от села Сергиевка к селу Балман. Поступки Евгения поражают многих, ведь у него с детства неутешительный диагноз: «фосфат-диабет». Из-за неудачной операции он передвигается только с помощью костылей. Хотя творить добро физические недостатки ему явно не мешают.

Сибиряк решился на еще более ответственный шаг — взять под опеку подростка из специальной коррекйионной школы-интерната. Мужчина жил один, у него никогда не было семьи, а к сироте прикипел всем сердцем, случайно встретив его среди детдомовцев во время экскурсии в своей часовне.

Евгений прошел нелегкий путь, обучаясь в школе приемных родителей, взял кредит, чтобы купить парнишке одежду, еды. Сейчас оканчивает юридический факультет, чтобы защищать права выпускников детских домов. Только людей, от которых зависело судьбоносное решение, это не убедило — они не разрешили Евгению оформить опеку. Почему это произошло и есть ли шанс забрать 15-летнего школьника в семью, узнавала корреспондент КП-Новосибирск.

«ОН СТАЛ ЛУЧШЕ И ОТКРЫЛСЯ МНЕ»

С Колей* Евгений познакомился летом прошлого года. Подросток вместе с другими ребятишками приехал на экскурсию в часовню из Чумаковской специальной школы-интерната. Сибиряку удалось быстро найти с мальчишкой общий язык.

— Я часто приезжал к ним в школу, и Коля очень привязался ко мне. Даже папой стал называть, — рассказал КП-Новосибирск Евгений Харин.

Но для начала, чтобы подружиться с парнишкой, мужчина оформил гостевой режим и мог забирать сироту на выходные или на каникулы. За все это время Коля сильно изменился в лучшую сторону.

— Он стал лучше учиться, стал более открытый, спокойный. Мы с ним и на рыбалку вместе ходим, и по дому что-то делаем. Коля такие чудесные поделки из дерева мастерит — просто загляденье. Он в этом году свой небольшой юбилей отмечал с нами. Ему исполнилось 15 лет, — продолжает Евгений Харин.

Школьник очень любит рыбалку. Фото: предоставлено Евгением Хариным.

Сибиряк и Коля уже настолько привыкли друг к другу, что мужчина все-таки решился оформлять опеку.

Евгений прошел школу приемных родителей, взял кредит, чтобы обеспечить подростку хорошую жизнь. И вот, когда процесс был уже практически на последней стадии, пришел официальный отказ.

«КАК МНЕ СКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ КОЛЕ?»

День икс настал 1 июня. Символично, что произошло это в День защиты детей. Евгений пришел на медкомиссию и стал ждать заключения. После долгого консилиума медики рекомендовали в опеке отказать.

— Я инвалид I группы, из-за этого мне и отказали. Рекомендовали продлить гостевой режим. У него же психика только восстановилась… Уже бывали случаи, когда его другие люди брали на гостевой режим, а потом отказывались. Как мне сказать об этом Коле? — недоумевает мужчина. — Они говорят, это по закону. Но неужели закон выше морали? Они же своими действиями ломают судьбу подростку!

Мужчине отказали в опеке. Фото: предоставлено Евгением Хариным.

Евгений до сих пор не решился объявить пареньку о результатах комиссии. Ведь в мечтах мужчина и его приемный сын уже давно нарисовали для себя картинку идеальной семьи: как они будут вместе с Колей ухаживать за огородом, ходить на рыбалку и станут еще дружнее.

— Я его хочу на летние каникулы взять к себе — гостевой режим это позволяет. Но все равно надо будет периодически увозить его обратно в интернат и как-то это объяснять. А сейчас для него подарок приготовил на окончание учебного года. Не буду говорить, что именно, но он об этом давно мечтал, — говорит Евгений.

А что будет дальше? А дальше Евгений не собирается отступать и хочет пойти в суд, чтобы все-таки добиться своего права на опеку. Ведь в жизни иногда бывают исключения из правил.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Шансов очень мало»

КП-Новосибирск обратилась за помощью к юристу Анне Малаховой. Она объяснила, есть ли у мужчины шансы оформить опеку над сиротой:

— На мой взгляд, шансов у мужчины немного. В законе прямо указано, что при назначении опекуна должны учитываться нравственные и иные личные качества кандидата. Также обращают особое внимание на способность к выполнению обязанностей опекуна. Вероятнее всего, как раз наличие I группы инвалидности и повлияло на решение представителей органа опеки и попечительства.

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