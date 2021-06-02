Последние новости Новосибирска на 2 июня 2021 года: появилось полное видео смертельной потасовки с инспектором ДПС, Владимир Тарасенко забил гол на ЧМ-2021

Главными новостями стал гол Владимира Тарасенко и история с гаишником. Фото: instagram.com/vt9191/ стоп-кадр с видео.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 2 июня 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете из нашей подборки.

ПОЯВИЛОСЬ ПОЛНОЕ ВИДЕО СМЕРТЕЛЬНОЙ ПОТАСОВКИ С ПОЛИЦЕЙСКИМ

В распоряжении редакции КП-Новосибирск появилось полное видео конфликта 19-летнего водителя и инспектора ДПС. Напомним, 19-летний хозяин иномарки Векил Абдуллаев был ранен случайным выстрелом гаишника из табельного пистолета. На кадрах видно, что двое парней пытались убежать в сторону заправки, а третий замешкался. Спустя несколько секунд к машине подъехала полицейская «Лада».

ВЛАДИМИР ТАРАСЕНКО ЗАБИЛ РЕШАЮЩИЙ ГОЛ НА ЧМ-2021

Во время матча сборной России со сборной Швеции на чемпионате мира по хоккею Владимир Тарасенко забил решающий гол. Наша команда стала первой в своей группе, а шведы впервые в истории остались без плей-офф.

— Для Вовы это первые серьезные соревнования, когда он не звонил перед матчем деду, не говорил с ним. И я уверена, что свою победу он посвятил именно ему, — рассказала КП-Новосибирск Валентина Дмитриевна, бабушка хоккеиста.

СИБИРЯЧКА ИЩЕТ МАТЬ, КОТОРАЯ ОСТАВИЛА ЕЕ В РОДДОМЕ

22-летняя Анастасия Филлимонова ищет свою биологическую мать, которая оставила ее в роддоме. Женщина сбежала сразу после родов, а Настя сначала оказалась в детдоме, а потом в 5 лет ее забрали в приемную семью. Но девушка простила предавшую ее мать и мечтает ее найти.

НЕИЗВЕСТНЫЙ СООБЩИЛ О МИНИРОВАНИИ ГУФСИН

На электронную почту ГУФСИН Новосибирской области неизвестный прислал письмо с угрозами: в сообщении говорилось, что здание заминировано.

— После поступившей информации срочно эвакуировали персонал управления и личный состав, а также выставили оцепление. Полицейские осмотрели помещения, здания, а также прилегающую территорию управления. При проверке информация о противоправных действиях не подтвердилась, — уточнили изданию в ГУФСИН РФ по Новосибирской области.

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