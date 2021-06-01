В Новосибирске неизвестный сообщил о минировании ГУФСИН: его ищет полиция. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На электронную почту ГУФСИН Новосибирской области неизвестный прислал письмо с угрозами. В сообщении говорилось, что здание заминировано, а всем сотрудникам грозит опасность. Известно, послание злоумышленник отправил накануне, 31 мая. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе областного ГУФСИН.

— После поступившей информации с угрозами в ведомстве организовали все необходимые мероприятия. Так, срочно эвакуировали персонал управления и личный состав, а также выставили оцепление. Полицейские, прибывшие на место, при помощи специальных собак, осмотрели помещения, здания, а также прилегающую территорию управления. При проверке информация о противоправных действиях не подтвердилась, — уточнили изданию в ГУФСИН РФ по Новосибирской области.

Известно, материалы по ЧП передали в полицию. По факту случившегося проводится расследование. Правоохранителям предстоит установить автора сообщения с угрозами.

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