«Эту шайбу он посвятил умершему деду!»: Владимир Тарасенко забил чудо-гол на ЧМ-2021 после трех операций

Главные болельщики Владимира - его сыновья. Фото: instagram.com/vt9191

Во время матча сборной России со сборной Швеции на чемпионате мира по хоккею за Владимира Тарасенко болели и в далекой Америке (там сейчас находятся его жена и дети), и в родном Новосибирске. Именно здесь живет его бабушка - Валентина Дмитриевна, с которой корреспонденты КП-Новосибирск пообщались после победного буллита сибиряка. Эту шайбу уже назвали чудо-голом, голом-красавцем, потому что благодаря этому Россия стала первой в турнирной таблице своей группы. Напомним, в основное время счет был 2:2, но благодаря булллиту Тарасенко на табло загорелось 3:2. И шведы впервые в истории остались без плей-офф.

Нашему звонку Валентина Дмитриевна не удивилась: сейчас она только и успевает принимать поздравления.

- Весь город стоит на ушах! Звонят, столько добрых слов говорят, - поделилась с КП-Новосибирск бабушка хоккеиста. - Матч я смотрела сама: наша семья только-только приходит в себя после смерти Алексеевича (Владимир Алексеевич - дед хоккеиста, он умер в сентябре 2020 года. - Ред.). Для Вовы это первые серьезные соревнования, когда он не звонил перед матчем деду, не говорил с ним. И я уверена, что свою победу он посвятил именно ему.

Дедушка легенды НХЛ всегда говорил с внуком перед игрой. Фото: предоставлено пресс-службой ФК «Новосибирск».

- В этот раз перед матчем Владимир с кем говорил?

- С отцом. Пришел его черед заменить деда. Мы все, конечно, за Вову переживали: у него был перерыв 18 месяцев. Внуку сделали три тяжелые операции на плече - были разорваны связки, много еще каких-то повреждений, он не мог играть... Так что впервые на лед вышел именно в составе сборной России и с тренером, с которым он выиграл в молодежке. Ему еще надо почувствовать свою игру, вновь обрести себя на льду. Знаете, у Вовы есть крестик, он его всегда целует перед игрой, для него это успокоение и защита. Видимо, тоже помог.

- Вы сами с Владимиром созванивались после игры?

- Вова не звонил еще. Для него сейчас главное - не сбить настрой на игру. Позвонит, когда сможет.

- Поговаривают, что Владимир может уйти из «Сент-Луис Блюз». Есть у него планы вернуться в Россию?

- Внуку действительно нужно будет скоро определиться, за какой клуб играть (контракт с американской командой заканчивается через два года. - Ред.). Но пока еще ничего не решено, - говорит Валентина Дмитриевна.

Однако это все будет уже после чемпионата, а пока у Владимира и сборной России другая задача - хорошо сыграть в плей-офф и победить.

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