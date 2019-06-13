«Он был на уколах, скрывал боль в плече»: Владимир Тарасенко выиграл Кубок Стэнли

Утром 13 июня весь хоккейный Новосибирск был у экранов телевизоров: решалась судьба главного приза для американских спортсменов - кубка Стэнли. Для сибиряков команда «Сент-Луис Блюз», вышедшая в финал, стала почти родной: там играет наш земляк – Владимир Тарасенко. Но больше всех за хоккеиста в Новосибирске переживали близкие - бабушка и дедушка. Корреспонденты КП-Новосибирск позвонили им сразу после того, как стало известно о победе.

Владимир Тарасенко и его команда завоевали кубок. Фото: https://www.instagram.com/tarasenko.yana/

«ОВЕЧКИН КУБОК СТЭНЛИ ИКРОЙ НАПОЛНИЛ, А ТЫ ВНУКА ТУДА ПОСАДИ!»

- У нас сейчас звонки не прекращаются! Многие специально на работу не пошли, чтобы этот матч посмотреть. Спасибо за такую поддержку! – поблагодарила болельщиков Валентина Дмитриевна, бабушка спортсмена.

- У вас какое настроение было перед игрой?

- Затишье в душе, мертвая зона… Матч, который они проиграли перед этим, ни о чем не говорил. Потому что бывает так: забьют много, наедятся, а потом спад. А в последнем матче все на кону, и удача нужна, и желание самих игроков, и еще борьба тренеров идет. Так что никто ничего не гарантирует… А сейчас, после победы, я плачу: вся жизнь была положена на это…У нас традиция перед матчем есть: дедушка обязательно спит, чтобы передать свою энергию внуку. Он в это верит, потому что вся его энергия вложена была в Вову.

- А самые первые моменты помните, когда внук только стал заниматься хоккеем?

- Дед привел его совсем маленьким на стадион, внук был на коньках как сосиска. Просил: «Пить, деда, пить!», а тот отвечал: «Нет!». Дед все для него сделал, а потом и отец поддержал как профессионал. На мне была диета, чтобы Вова не кусочничал, чтобы у него было понятие, что нужно съесть, обязательно пил соки. Любимое блюдо еще с тех времен у Вовы – морковные котлеты. Торты пекла, плюшки по 50 штук, когда он на тренировку едет, надо ведь с собой что-то собрать. Клюкву запасали по 30 литров: крутили ее и делали питательные морсы. я же отвечала за режим и обязательные прогулки. Ходили мы как минимум два часа в день, чтобы ноги были накаченными, крепкими. Старались развивать все, что пригодится в игре, чтобы внук был крепеньким!

7 июня у Владимира Тарасенко родился второй сын. Фото: www.instagram.com/tarasenko.yana/

- Вы предложили назвать правнука, который родился перед финальным матчем, Стэнли. Не передумали еще?

- Сначала размышляла так: Стэнли – имя американское, подходящее. Но с другой стороны, а как будет звучать отчество? Его же не выговоришь – Стэнливич…

- А как назвали все-таки?

- Нам пока еще не сообщили. Его вместе с мамой только два дня назад из больницы выписали! Так что мы в ожидании! Но самое главное, мы хотели, чтобы своего сына Вова посадил в кубок. Мы говорили: «Вов, Овечкин чашу наполнил черной икрой, а ты малыша туда посади». Он пообещал выполнить задание!

У Владимир Тарасенко и его жены Яны двое общих детей. Фото: www.instagram.com/tarasenko.yana/

«ПЕРЕД СЕЗОНОМ ДЕЛАЛИ ОПЕРАЦИЮ НА ПЛЕЧЕ»

Дедушка хоккеиста – Владимир Алексеевич – сам 16 лет возглавлял спортивную школу. Так что запросто может дать полезный совет, и внук к нему прислушивается.

- Вова за сутки до игры всегда звонит: тогда мы с ним обо всем переговорим, обсудим. В этот раз я ему сказал, что ничего невозможного нет. Конечно, очень тяжело играть на площадке соперников седьмой матч: он всегда непростой, потому что трибуны будут давить, а хозяева постараются играть очень хорошо. Гости же – «Сент Луиз Блюз» - должны были за счет контратаки сделать результат, что и произошло. Вратарь сыграл безупречно, особенно в первые минуты. И хорошо, что они забили в первом тайме «Бостон Брюинз», потому что отыграть две шайбы в таком матче – это героизм, и противники этого сделать не смогли. Так что это решило исход матча: «Бостон Брюинз» не смогли отыграться.

- В детстве Владимир такой же волевой был? Или капризничал на тренировках?

Трехлетний сын хоккеиста вместе со своей мамой. Фото: https://www.instagram.com/tarasenko.yana/

- Нет, капризов не было. Я всегда говорил, что мой внук – подарок для тренера, пластилин, из которого можно лепить большого спортсмена. Он выполнял все, что ему давали. Когда Вове было еще 8 лет и он играл в детской команде, я говорил, что он будет капитаном сборной России. И на самом деле он был капитаном молодежной команды, и они выиграли чемпионат мира.

- А как вы нынешнюю игру внука оцениваете?

- Ему помешала травма. Перед сезоном внуку сделали сложную операцию на плече, а в ходе финала ему повредили еще раз это плечо: оно «вылетело», потом обратно его вставили. Поэтому внук играл на уколах. И, естественно, там идет мужской бой, поэтому необходимо было не показать боль свою, и отыграть на должном уровне! У внука все получилось!

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