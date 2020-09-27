Хоккеиста Владимира Тарасенко не пускают на похороны деда в Новосибирск

Владимир Тарасенко-старший вместе со знаменитым внуком. Фото: предоставлено пресс-службой ФК «Сибирь».

26 сентября не стало Владимира Алексеевича Тарасенко – 74-летнего дедушки хоккеиста Владимира Тарасенко, который вместе с командой «Сент-Луис Блюз» стал обладателем Кубка Стэнли. Увы, но именно жесткий контракт с американским клубом сейчас не позволяет спортсмену приехать на похороны родного человека.

- Вову не отпускает американский клуб « Сент-Луис», для них это сутки перелета в Новосибирск и обратно, - объяснил КП-Новосибирск капитан «Чкаловца» Александр Маслов.

Как рассказали КП-Новосибирск друзья семьи, Владимир Алексеевич был серьезно болен, но о его диагнозе знали только самый близкие.

- Мы дружили больше 30 лет, в последние два года он боролся с онкологией, ездил по больницам, - вздыхает Александр Маслов. - Величайший, умнейший спокойнейший человек был. Никогда в драки не лез, но за своих заступался и перед соперниками, и перед чиновниками. Про Владимира Алексеевича надо было фильм снимать, но не успели.

Владимир Тарасенко воспитал лучших футболистов и хоккеистов Новосибирска. Фото: предоставлено Александром МАСЛОВЫМ.

Для новосибирских спортсменов новость о смерти Владимира Алексеевича стала настоящим ударом. Все называют Владимира Алексеевича «дедушкой новосибирского футбола». Тарасенко-старший с детства увлекся спортом, и попал к тренеру первой футбольной команды завода «Чкаловец» Николаю Нинюкову. После стал руководителем детской школы и воспитал десятки именитых футболистов. Среди них – чемпионы юношеских олимпийских игр 1997 года, футболисты московского «Локомотива» Семен Семененко, Евгений Зиновьев и Иван Теляпьев. Учеником Тарасенко был и Заслуженный тренер России Дмитрий Радюкин.

- Это был изумительный человек, очень интеллигентный. Этот тренер никогда не матерился, не грубил после неудач спортсменов, а наоборот – умел поддержать и найти правильные слова. Даже на поле Владимир Алексеевич был техничным, но доброжелательным и всегда оставался в Новосибирске, с командой. Все воспитанники сейчас плачут и рыдают, – рассказал «КП-Новосибирск» один из бывших капитанов ФК «Чкаловец» Виктор Маршанов.

Трое воспитанников футбольной ДЮСШ «Чкаловец» стали олимпийскими призерами в 1997 году. Фото: предоставлены Алексанром МАСЛОВЫМ.

Такие же правила Владимир Алексеевич и при воспитании собственного внука:

- Дед привел его совсем маленьким на стадион, внук был на коньках как сосиска. Просил: «Пить, деда, пить!», а тот отвечал: «Нет!». Дед все для него сделал, а потом и отец поддержал как профессионал, - рассказывала КП-Новосибирск Валентина Дмитриевна, бабушка хоккеиста.

Владимир Алексеевич своим внуком-хоккеистом гордился:

- Я всегда говорил, что мой внук – подарок для тренера, пластилин, из которого можно лепить большого спортсмена. Он выполнял все, что ему давали. Когда Вове было еще 8 лет и он играл в детской команде, я говорил, что он будет капитаном сборной России. И на самом деле он был капитаном молодежной команды, и они выиграли чемпионат мира.

А перед финальным матчем за кубок Стэнли, который команда Тарасенко выиграла, он сказал внуку важные слова:

- Вова за сутки до игры всегда звонит: тогда мы с ним обо всем переговорим, обсудим. В этот раз я ему сказал, что ничего невозможного нет, - говорил Владимир Алексеевич КП-Новосибирск.

Прощание с Владимиром Алексеевичем Тарасенко состоится во вторник, 29 сентября, он будет похоронен в центральной зоне Заельцовского кладбища.

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