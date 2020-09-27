Умер Владимир Тарасенко – дедушка хоккейной легенды НХЛ

Дедушка легенды НХЛ воспитал целое поколение футболистов. Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Новосибирск"

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что В Новосибирске скончался Владимир Тарасенко — легендарный футбольный наставник.

О трагедии сообщила пресс-служба ФК «Новосибирск». Клуб выразил соболезнования родным и близким.

— Долгое время Владимир Алексеевич руководил ДЮСШ «Чкаловец», был начальником новосибирской футбольной команды мастеров. Сын Владимира Алексеевича — Андрей Владимирович — сейчас является тренером хоккейного клуба «Сибирь», а его внук Владимир играет в НХЛ в команде, — сообщила в пресс-служба клуба.

В Новосибирской областной федерации футбола сообщили — Владимир Алексеевич Тарасенко был дедушкой не только легендарного хоккеиста, но и всего новосибирского футбола.

—Владимир Алексеевич готовил людей, которые приносили победы команде «Чкаловец». Владимир Тарасенко был почетным членом федерации футбола, в последние годы мы проводили турнир его имени для ветеранов, — рассказал «КП-Новосибирск» секретарь новосибирской областной федерации футбола Сергей Мостовой.

Редакция «КП-Новосибирск» также выражает глубокие соболезнования родственникам ушедшего Владимира Алексеевича Тарасенко.

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