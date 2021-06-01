«Я — подкидыш»: сибирячка ищет мать, которая бросила ее в роддоме

Настя хочет показать своей маме внука. Фото: предоставлено Анастасией ФИЛИМОНОВОЙ.

- Помогите найти биологическую маму. Она родила и бросила меня в роддоме, в документах написано, что я подкидыш. Фотографии ее нету вообще. Помогите найти ее. Мне сейчас 22 года уже. Я не знаю, может, она уже умерла давно… Отца тоже знать не знаю вообще: если знаете информацию, пожалуйста, помогите…

Этот трогательный пост Анастасия Филимонова из райцентра Каргат опубликовала в группах поиска в соцсетях. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с девушкой, и она рассказала свою историю.

- Я родилась 30 октября 1998 года. Биологическая мама, видимо, изначально знала, что меня не заберет. В документах она написала свое имя - Филимонова Ольга Николаевна, а также год рождения – 1977-ой. А вот адрес указала абсолютно чужой - Новосибирск, ул. Ботаническая, 29, - поделилась с КП-Новосибирск Настя. – Полиция потом ездила туда, пыталась ее разыскать, но выяснилось, что она там никогда не жила, никто о ней не слышал…

После родов женщина сбежала, и потом так и не появилась в больнице. Так Настя осталась одна в роддоме: пока других малышей мамы качали на руках, брошенной девочке оставалось только плакать, тянуть маленькие ручонки к медсестрам и ждать, пока ей достанется хоть немного тепла, пусть и от чужой женщины… А потом был детский дом.

- Там я пробыла до пяти лет, пока меня не забрали в приемную семью, - вспоминает сибирячка. – То, что я неродная, от меня не скрывали: в семье были еще два приемных мальчика, мы подружились и сейчас общаемся, переживаем друг за друга…

Настя росла в приемной семье. Фото: предоставлено Анастасией ФИЛИМОНОВОЙ.

Расти в чужой семье было непросто, но Настя рада, что пусть и неродные, но заботливые мама с папой у нее были:

- Конечно, мы с приемными родителями ссорились, особенно когда я подросла. Но я им благодарна за все. Я получила образование: моя специальность – «управление усадьбой». Теперь мечтаю построить свою усадьбу и принимать там гостей со всей страны, - говорит девушка.

А еще полгода назад Настя сама стала мамой: у нее родился сын.

- Я очень хочу познакомить его со своей биологической мамой, - признается Настя. – Вот только не знаю, жива ли она. Мне стали приходить какие-то пособия по потере кормильца: не знаю, то ли это ошибка, то ли ее уже нет… Но в любом случае я очень хочу узнать, как сложилась ее жизнь, найти родных.

Уважаемые читатели, если вы что-либо об Ольге Филимоновой, которая в 1998 году оставила в роддоме девочку, свяжитесь с нашей редакцией по тел. 8-913-068-56-72. Мы обязательно все передадим Насте.

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