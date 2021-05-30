Последние новости Новосибирска на 30 мая 2021 года: полицейский выстрелил в нарушителя, а миллионер прошел детектор лжи по делу о загадочной краже в банке

Парня, в которого выстрелил сотрудник ДПС, увезли в тяжелом состоянии в больницу. Фото: https://www.instagram.com/

Мы собрали последние новости Новосибирска на 30 мая 2021 года: обо всех самых важных событиях города - в нашем материале.

СОТРУДНИК ДПС ВЫСТРЕЛИЛ В ГОЛОВУ НАРУШИТЕЛЮ

В Мошковском районе полицейский выстрелили в голову 19-летнего парня. Это произошло, когда тот оказывал сопротивление при задержании. До этого «Тойота», в которой молодой человек ехал с друзьями, не остановилась по требованию гаишников. Завязалась погоня, а потом потасовка между людьми из машины и сотрудниками.

- Сотрудник вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, - сообщает областное Следственное управление СКР.

Конфликт между полицейским и молодым нарушителем попал на видео. Судя по всему, снимал приятель последнего. Примечательно, что в записи отсутствует непосредственно момент выстрела. Возможно, этот фрагмент способен объяснить, как именно произошла трагедия.

ПОЛКОВНИК ПРОШЕЛ ДЕТЕКТОР ЛЖИ ПО ДЕЛУ О КРАЖЕ 300 МИЛЛИОНОВ

Новосибирский бизнесмен, а в прошлом – высокопоставленный полицейский Вячеслав Певнев раскрыл КП-Новосибирск подробности дела о громкой краже: из депозитных ячеек в банке вынесли 300 миллионов рублей.

Сам Певнев, будучи клиентом банка, лишился 130 миллионов рублей. А следователи проверяли его самого.

- Я прошел психофизиологическое исследование, где три часа мне задавали разные вопросы под видео и при полиграфе. Там были даже вопросы о детстве, на которые пришлось ответить. И я, как понимаю, проверку прошел, поводов усомниться в каких-то моих заявлениях не было, - говорит Вячеслав Певнев.

ИЗ ЯИЦ С РЫНКА ВЫЛУПИЛИСЬ ПТЕНЦЫ

Блогер Василина Катаева организовала дома инкубатор. Решила вывести птенцов из яиц, которые продают для приготовления еды. Причем, замахнулась не на куриные, а на перепиленные.

Для сравнения купила яички и на рынке, и на ферме.

- На 18-й день мы заметили, что два яйца с рынка начали проклевываться, и растерялись, — признается Василина. — Одно фермерское яйцо тоже начало подавать признаки жизни.

К концу эксперимента не все яйца превратились в маленьких пернатых, но несколько птах у Василины появилось.

МЭР ПООБЕЩАЛ ВИЗУАЛЬНУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ НОВОСИБИРСКА

Анатолий Локоть ответил на вопрос КП-Новосибирск об едином визуальном стиле для города.

- Абсолютно точно нужно работать в этом направлении, нужно повышать культуру, внешнюю культуру, - сказал мэр Новосибирска. - Нам досталось наследство после «девяностых» годов, когда, конечно, на это мало обращали внимание, на внешний вид. Сегодня подходы изменились. Мы больше внимания уделяем внешнему виду, состоянию комфортности от прогулок и пребывания на улицах Новосибирска. Работы эти проводятся и можно говорить, что дизайн-код разработан, существует.

Слова градоначальника вызвали живую дискуссию в соцсетях.

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