Последние новости Новосибирска на 30 мая 2021 года: полицейский выстрелил в нарушителя, а миллионер прошел детектор лжи по делу о загадочной краже в банке

Парня, в которого выстрелил сотрудник ДПС, увезли в тяжелом состоянии в больницу. Фото: https://www.instagram.com/
Мы собрали последние новости Новосибирска на 30 мая 2021 года: обо всех самых важных событиях города - в нашем материале.
СОТРУДНИК ДПС ВЫСТРЕЛИЛ В ГОЛОВУ НАРУШИТЕЛЮ
В Мошковском районе полицейский выстрелили в голову 19-летнего парня. Это произошло, когда тот оказывал сопротивление при задержании. До этого «Тойота», в которой молодой человек ехал с друзьями, не остановилась по требованию гаишников. Завязалась погоня, а потом потасовка между людьми из машины и сотрудниками.
- Сотрудник вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, - сообщает областное Следственное управление СКР.
Конфликт между полицейским и молодым нарушителем попал на видео. Судя по всему, снимал приятель последнего. Примечательно, что в записи отсутствует непосредственно момент выстрела. Возможно, этот фрагмент способен объяснить, как именно произошла трагедия.
ПОЛКОВНИК ПРОШЕЛ ДЕТЕКТОР ЛЖИ ПО ДЕЛУ О КРАЖЕ 300 МИЛЛИОНОВ
Новосибирский бизнесмен, а в прошлом – высокопоставленный полицейский Вячеслав Певнев раскрыл КП-Новосибирск подробности дела о громкой краже: из депозитных ячеек в банке вынесли 300 миллионов рублей.
Сам Певнев, будучи клиентом банка, лишился 130 миллионов рублей. А следователи проверяли его самого.
- Я прошел психофизиологическое исследование, где три часа мне задавали разные вопросы под видео и при полиграфе. Там были даже вопросы о детстве, на которые пришлось ответить. И я, как понимаю, проверку прошел, поводов усомниться в каких-то моих заявлениях не было, - говорит Вячеслав Певнев.
ИЗ ЯИЦ С РЫНКА ВЫЛУПИЛИСЬ ПТЕНЦЫ
Блогер Василина Катаева организовала дома инкубатор. Решила вывести птенцов из яиц, которые продают для приготовления еды. Причем, замахнулась не на куриные, а на перепиленные.
Для сравнения купила яички и на рынке, и на ферме.
- На 18-й день мы заметили, что два яйца с рынка начали проклевываться, и растерялись, — признается Василина. — Одно фермерское яйцо тоже начало подавать признаки жизни.
К концу эксперимента не все яйца превратились в маленьких пернатых, но несколько птах у Василины появилось.
МЭР ПООБЕЩАЛ ВИЗУАЛЬНУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ НОВОСИБИРСКА
Анатолий Локоть ответил на вопрос КП-Новосибирск об едином визуальном стиле для города.
- Абсолютно точно нужно работать в этом направлении, нужно повышать культуру, внешнюю культуру, - сказал мэр Новосибирска. - Нам досталось наследство после «девяностых» годов, когда, конечно, на это мало обращали внимание, на внешний вид. Сегодня подходы изменились. Мы больше внимания уделяем внешнему виду, состоянию комфортности от прогулок и пребывания на улицах Новосибирска. Работы эти проводятся и можно говорить, что дизайн-код разработан, существует.
Слова градоначальника вызвали живую дискуссию в соцсетях.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер