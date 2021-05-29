Мать курей: блогерша вывела перепелок из покупных яиц в городской квартире

За жизнью перепелок следила вся семья. Фото: предоставлено Василиной Катаевой

Василина Катаева — блогер-миллионник из Новосибирска. Женщина регулярно развлекает подписчиков экспериментами. В этот раз сибирячка решила всех удивить и занялась разведением перепелок. Процесс проходил буквально в прямом эфире в городской квартире. Результатами проделанной работы Василина поделилась с корреспондентом КП-Новосибирск.

«У ВАС НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ»

Идея организовать домашний роддом для цыплят появилась у Василины абсолютно случайно. Она листала страницы в интернете и наткнулась на мини-инкубатор для яиц.

— Мне стало интересно, реально ли вывести в таком инкубаторе птенца. Я заказала аппарат в интернет-магазине и спросила у подписчиков, будет ли им интересно следить за процессом. Получила много положительных отзывов. Так и решили, что будем разводить перепелок, — рассказала КП-Новосибирск блогер Василина Катаева.

Василина заказала инкубатор в интернет-магазине. Фото: скриншот из видео

Подписчики сразу засыпали женщину советами о том, где и какие яйца лучше покупать, как за ними ухаживать. Василина решила попробовать разные варианты — купила несколько штук на ферме и на рынке.

— В итоге у нас было шесть яиц с рынка и восемь — с фермы. Продавец с рынка уверенно заявил, что с этими яйцами ничего не получится, но мы не отчаялись и засунули их в инкубатор, — продолжает Василина.

Для чистоты эксперимента купили яйца и на ферме. Фото: скриншот из видео

ОПЕРАЦИЯ «ПОИСК ЗАРОДЫША»

На три недели Василина превратилась в настоящую маму-наседку. Она полностью контролировала процесс: следила, чтобы в инкубаторе была комфортная температура, поддерживала необходимый уровень влажности.

Яйца положили в инкубатор. Фото: скриншот из видео

— Ежедневно мы с сыном вручную добавляли в инкубатор воду. Еще подписчики посоветовали переворачивать яички два раза в день, что мы и делали. Спустя 10 дней после закладки яиц посоветовали просветить их в темноте под фонариком, чтобы понять, есть ли там зародыши, — объясняет сибирячка.

Вооружившись фонариками, Василина и ее сын Александр выключили в комнате свет и начали поисковую операцию.

С помощью фонарика искали зародыши. Фото: скриншот из видео

— В итоге нам показалось, что три из шести яиц с рынка — с зародышами. Они совсем не светились, а были темными, а это означало, что там что-то есть. Мы очень обрадовались, так как нам говорили, что яйца с рынка безнадежные и из них никто не вылупится, жизнь даже не зародится, — с восхищением описывает процесс блогер. — Проверив яйца с фермы, мы поняли, что они все темные и все могут дать потомство.

РЫНОК ИЛИ ФЕРМА — КТО ПОБЕДИТ?

Поначалу сибирячка испугалась: куда же потом девать 11 птенцов? А вдруг придется выделить им отдельную комнату? Заранее начала предлагать пернатых своим подписчикам. К ее удивлению, многие откликнулись и готовы были забрать новорожденных к бабушкам в деревню.

— Немного подумав, мы решили, что вырастим всех сами. А на 18-й день мы заметили, что два яйца с рынка начали проклевываться, и растерялись, — признается Василина. — Кстати, одно фермерское яйцо тоже начало подавать признаки жизни.

Первые птенцы начали появляться на свет через 18 дней. Фото: скриншот из видео

Эти ощущения появления на свет новой жизни сложно описать словами: это и страх, и волнение. Процесс идет, а ты не понимаешь, что делать. Василине посоветовали сбрызгивать яйца водой, чтобы птенцы быстрее появились на свет.

— И вот появились два малыша. У нас была заранее куплена специальная лампа, которая грела помещение. Муж побежал за кормом, мы сделали коробку, постелили пеленку, налили в крышечку воды, — говорит блогер.

Малыш-первенец. Фото: скриншот из видео

А вот фермерские яйца в основном подвели. Малыши пытались появиться на свет, но родились очень слабенькими и будто недоношенными. Один умер почти сразу, а второго Василина долго отпаивала водой с ложечки, грела, обхаживала, но все тщетно. Выжил только один птенец из фермерских яиц. В итоге дома у блогера поселились три крошечные перепелки.

РАСТУТ НЕ ПО ДНМ, А ПО ЧАСАМ

Птенцы быстро обжились в картонной коробке. Они начали играть друг с другом. Старшие братья окружили младшего вниманием, заботой и лаской.

— Они клали его в серединку, а сами ложились по бокам. Таким образом согревали друг друга. Это было самое милое, что я видела в своей жизни. Сейчас дети растут, у них уже появляются перья. Птички выпрыгивают из коробки, — гордится успехами птенцов сибирячка.

Вся семья настолько привязалась к новорожденным пернатым, что их теперь жалко отдавать чужим людям. Василина, которую подписчики прозвали матерью курей, решила, что сама займется дальнейшим воспитанием подопечных. Дача у сибирячки есть, поэтому в ближайшее время подросшие птенцы уже будут щипать травку и осваивать загородную жизнь.

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