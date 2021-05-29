«Три часа меня проверяли»: полковник, у которого украли из ВИП-ячейки новосибирского банка 130 миллионов, прошел детектор лжи

У Вячеслава Певнева из банковской ячейки пропала крупная сумма. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/ГУ МВД по Новосибирской области.

Из депозитных ячеек новосибирского отделения крупного банка пропало 300 миллионов рублей. Об этом заявили четыре клиента. На одного из них приходится почти половина общего ущерба - 130 миллионов.

После семи месяцев следствия силовики задержали топ-менеджера отделения банка 35-летнюю Алину Т. Но очевидных доказательств ее вины, похоже, нет. Через двое суток ее отпустили из изолятора.

Пока следователи хранят молчание и отказываются официально комментировать дело о беспрецедентной краже. А потерпевшие впервые согласились поговорить.

Первый, кто заявил о пропаже миллионов, - бывший замначальника областного управления МВД, а ныне бизнесмен Вячеслав Певнев. Сотрудница банка Алина, которая проходит подозреваемой, в интервью КП-Новосибирск признавалась, что вообще не уверена, что у полковника что-то пропало: «Заявление в полицию написал не сразу… А были ли там деньги?» В эксклюзивном интервью КП-Новосибирск Вячеслав Певнев ответил на эти и не только вопросы.

«Я СНАЧАЛА ДАЖЕ НЕ ДУМАЛ, ЧТО ЭТО КРАЖА»

В тот день Певнев вернулся из-за границы, а в банк за деньгами отправил своего партнера-помощника. Тот и обнаружил пустую ячейку.

- Я приехал и сразу предложил вызвать полицию. Но в банке сказали, что по их правилам сначала надо писать претензию в их службу безопасности. Я тогда еще даже не думал, что это кража, поэтому согласился. Были совсем другие мысли. Может, это перемещение ячейки и как-то связано с регламентом банка. Или по решению суда что-то изъяли, хотя не за что изымать. Это было так, в порядке рассуждения, - рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Певнев. - Я был настолько уверен, что это надежное хранилище, что не мог предположить возможность реального преступления. И за период моей службы таких случаев, чтобы выносили деньги из ячеек, не было.

В банке Вячеслав встретил коллегу - сотрудник службы безопасности оказался тоже экс-полицейским. Только найти деньги это не помогло.

- Он зафиксировал факт и все. Я даже действий никаких предпринять не мог, так как прилетел из-за границы, сдал тест на ковид и вообще не имел права передвигаться, пока не придет результат. А через день-два, когда стало понятно, что это не перемещение ячейки и не путаница, а банк будет пытаться все это как-то замять, я написал заявление, - продолжает бизнесмен.

Певневу сначала пришлось доказывать, были ли в ячейке деньги. Ведь их туда кладут не под опись. Его стали проверять.

- Я прошел психофизиологическое исследование, где три часа мне задавали разные вопросы под видео и при полиграфе. Там были даже вопросы о детстве, на которые пришлось ответить. И я, как понимаю, проверку прошел, поводов усомниться в каких-то моих заявлениях не было, - добавляет Вячеслав Певнев.

«ДЕНЬГИ - НЕ МОИ»

Кстати, по словам сотрудников банка, проверяли и соседние ячейки, просвечивая их специальным прибором. Вдруг каким-то чудесным образом 130 миллионов перекочевали к соседу? Но нужной по объему пачки купюр не нашли.

Певнев говорит, что его расстроил не только сам факт пропажи денег, но и реакция людей на случившееся, а также то, как о происшествии написали в СМИ.

- Мне, конечно, неприятно читать рассуждения на тему о том, откуда у полковника деньги. Я уже давно не отношусь к системе МВД - занимаюсь бизнесом. У меня инвестиционный бизнес с партнерами, производственный, а также арендный семейный бизнес. И деньги, которые исчезли, не мои. Это деньги партнеров на определенные инвестиционные цели. И за что я сейчас должен перед всеми оправдываться? Давайте уйдем от этих горячих фактов о том, что у экс-начальника новосибирской полиции пропали миллионы. Я гражданин Российской федерации, занимаюсь бизнесом. И вот у меня, как у бизнесмена, случилась эта ситуация, - объясняет потерпевший. - Я несу и репутационные убытки. Мне даже машину страховать отказывались после всей этой шумихи. Это портит кредитную историю и так далее. Еще возникли проблемы с партнерами, сейчас приходится договариваться, компенсировать, зарабатывать... Но это уже мои проблемы. А люди относятся с пониманием, они знают, что я не жулик и не преступник.

Окажись Вячеслав Певнев единственным заявителем об огромной краже, ему пришлось бы еще тяжелее. Но деньги пропали и из других ячеек. Примерно в то же время.

- С другими пострадавшими до этой ситуации я не был знаком - впервые встретились на детекторе. Мне страшно даже представить, что было бы, если бы это случилось только со мной. Как я доказывал бы, что там были деньги? Все писали бы про меня, что я мошенник? То есть я потерпевший, а меня же и грязью обливают, - не понимает бизнесмен. - А зачем мне вообще выдумывать эту историю? Я понимаю, что с банка сложно будет взыскать ущерб, так как по договору ничего такого не прописано. В этом и смысл ячеек. Почему туда вещи не под опись принимаются? Потому что вообще нет никакой возможности оттуда что-то украсть. Если бы там велось видеонаблюдение, хотя бы сквозное, все встало бы на свои места. А так начались вопросы: «У вас точно были там деньги?» Даже проводили следственный эксперимент, поместится ли такая сумма в ячейке. Да там еще человека можно было в эту ячейку засунуть!..

ПОЛТОРА ЧАСА В ХРАНИЛИЩЕ МИЛЛИОНОВ

Возможность украсть из хранилища, как выяснилось, все же существует. Причем мелким оптом: пострадали и другие люди, это подтверждает следствие. Еще один потерпевший - новосибирский адвокат Юрий Гольдберг. Он поделился с журналистами КП-Новосибирск своим взглядом на ситуацию.

- Сейчас официально в деле четыре пострадавших: я, Вячеслав Певнев, еще один бизнесмен и пенсионерка. Но это официально. Я, например, знаю людей, которые также обнаружили пропажу, но не стали писать заявление по своим причинам, - поделился с КП-Новосибирск Юрий Гольдберг. - У меня украли существенную для меня сумму - накопления за 20 лет работы. Но при этом могу сказать, что в Москве на эти деньги даже приличную квартиру не купишь. Я был уверен в банке, но уже после случившегося выяснилось, что два дня там не работало видеонаблюдение. Думаю, как раз когда обносили ячейки. Вообще, это не отделение оказалось, а проходной двор. Сотрудники разгуливали с ключами от ячеек в выходные, просто забывая сдать их в пятницу. Бардак!

В виновности подозреваемой Алины адвокат сомневается.

Одна из подозреваемых в деле - 35-летняя Алина, замруководителя отделения банка. Но следствие не стала настаивать на ее аресте. Фото: Елена Вахрушева\Личный архив героя публикации

- Я не думаю, что она - деятельный участник организованной банды. Но то, что она может быть причастна как-то, ее вовлекли втемную и она каким-то образом невольно помогла преступникам, - вполне вероятно. Ей надо в полном объеме сотрудничать со следствием, вот и все, а не лить грязь на потерпевших, - считает Гольдберг.

По его словам, наедине с ячейками банка оставались разные клиенты. Само по себе это нормально - человек и должен оставлять свои ценности без свидетелей. Но некоторые делали это подозрительно долго.

- По правилам должен быть сотрудник, который спускается с клиентом в хранилище и потом либо стоит за дверью, либо выводит человека с ячейкой в отдельную комнату, где тот занимается своими делами. Рекомендуемое время посещения ячеек - 15 минут. В ходе следствия выяснилось, что такого сотрудника в банке не было. Просто свободные девочки открывали двери, а потом убегали наверх. Также оказалось, что некоторые люди по часу-полтора там сидели. И что человек мог делать там столько времени? Ну, теперь-то мы понимаем, что, видимо, просто вскрывать другие ячейки, - рассуждает адвокат.

Однако фактически правоохранители это не установили. И похоже, следствие пока зашло в тупик. Вячеслав Певнев, который сам раньше ловил преступников, на вопрос о подозреваемых ответил так:

- Велика доля вероятности, что сработали какие-то гастролеры. А банк, скорее всего, ни при чем. А кто преступникам помогал - Алина, Маша, Даша - я не скажу. Пусть следователи разбираются, я не лезу туда и не вмешиваюсь.

«Комсомолка» будет следить за развитием этой истории.

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