В Новосибирске банковскую ячейку полковника-мультимиллионера обокрал таинственный вор

У Вячеслава Певнева украли деньги из банковской ячейки. Фото: ТАСС/ МВД.

Жертвой преступления стал один из самых статусных (хоть и бывших) полицейских Новосибирска.

«Из банковской ячейки у бывшего начальника полиции Вячеслава Певнева украли около 130 миллионов рублей», — сообщил Международный антикоррупционный портал. Сообщил прямо накануне праздника — Дня сотрудника органов внутренних дел. Вот так подарок.

— Он даже не сам первым узнал о похищении. За деньгами приехал его шофер, у которого был доступ к ячейке. Он и пропажу обнаружил, и заявление написал, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Новость об этой краже — двойная сенсация для жителей Новосибирска.

Во-первых, неизвестный стащил деньги не из элитного коттеджа, а из банковской ячейки. А это, считай, самое неприступное хранилище!

Во-вторых, жертвой стал не нефтяной магнат, а отставной офицер МВД. У замначальника областного главка жалование было достойным, но ведь не на столько! Горожане гадают, откуда у правоохранителя такие богатства.

Впрочем, всякому, кто усомнится в порядочности отставного копа, тот может ответить: а у меня — законный бизнес. В открытых источниках, действительно легко найти целый список фирм, где экс-сотрудник — либо директор, либо учредитель.

Судя по всему, человек многогранный — директор «Проэкопарка», компании, производящей мыло, учредитель строительной компании «Горки Парк», директор ООО «Надежные решения».

Вот, наверное, и положить деньги в ячейку он считал надежным решением.

Вячеслав Певнев — не единственная жертва «банковского потрошителя». На днях у новосибирского адвоката Юрия Гольдберга вытащили из ячейки накопления за 20 лет. Любопытно, что оба пострадавших — служители закона.

Гольдберг открыл ячейку четыре года назад. А теперь пришел и…

— Я 9 ноября зашел в банк, чтобы положить в ячейку еще денег. Спустился туда с сотрудником, потому что она открывается с помощью двух ключей. Один находится у меня, другой у него, их нужно поворачивать одновременно. После этого сотрудник банка уходит, — так Юрий Гольдберг описал КП-Новосибирск принцип доступа к имуществу. Имуществу, которого в этот раз не было.

Внутри оказалось два пустых пакета. Сколько денег пропало, адвокат не говорит. Он ссылается на тайну следствия, но, возможно, на фоне потерь экс-полицейского просто стесняется называть сумму.

— По реакции сотрудника я понял, что это уже не единичный случай. Они сразу же вызвали сотрудников службы безопасности и сотрудников полиции. Я написал заявление, — рассказал КП-Новосибирск адвокат.

Теперь правоохранителям предстоит разобраться, кто и каким образом смог украсть деньги из ячейки всего с двумя ключами.

— С банком я рвать отношения не собираюсь. В моем представлении, он должен нести какую-то долю ответственности. Надеюсь, что мои деньги найдут, — рассчитывает Юрий.

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области оперативно прокомментировать ситуацию не смогла.

КП-Новосибирск будет следить за ходом событий.

ВОПРОСЫ РЕБРОМ

БАНК ЗА ЯЧЕЙКУ НЕ В ОТВЕТЕ?

Редакция КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Григорию Асташову. Он объяснил, можно ли будет доказать наличие денег в банковской ячейке:

— В договорах с банками по такому роду продуктов всегда прописывается, что банк не несет ответственности за сохранность имущества. Чтобы он нес ответственность, нужно, чтобы проводилась опись имущества, и сотрудник банка ставил подпись на этой описи. В наших банках такой процедуры нет. В связи с этим будет сложно доказать, что определенная сумма действительно хранилась в ячейке.

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