Подозреваемую в краже 300 миллионов из банковских ячеек выпустили из ИВС Новосибирска

Сибирячку у дверей изолятора встречали мама и адвокат. Фото: скриншот с видео.
Заместителя руководителя новосибирского отделения по работе с ВИП-клиентами одного из крупных российских банков освободили из изолятора временного содержания. Об этом КП-Новосибирск сообщил адвокат задержанной Алины Т. Алексей Гурских.
— В итоге следователь не стал выходить в суд с ходатайством об аресте. Мою подзащитную выпустили вечером. Следователь приехал в изолятор, где девушка провела практически двое суток с 26 мая, и молча выдал постановление. Все это время на Алину оказывали давление оперативники, но ей не в чем было сознаваться. Сейчас мы готовим жалобу на неправомерные действия следователя, — прокомментировал КП-Новосибирск Алексей Гурских.
Напомним, 35-летнюю сотрудницу банка задержали по подозрению в краже из депозитария на сумму около 300 миллионов рублей. Потерпевшими по делу признаны бывший замначальника главка регионального МВД, известный адвокат, предприниматель и пенсионерка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске задержали сотрудницу банка, ее обвиняют в краже 300 миллионов из ячеек вип-клиентов
Потерпевшими признаны бывший заместитель начальника регионального МВД, известный адвокат, коммерсант и пенсионерка (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер