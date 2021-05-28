В Новосибирске задержали сотрудницу банка, ее обвиняют в краже 300 миллионов из ячеек вип-клиентов

Семь месяцев Алина была свидетелем в уголовном деле о краже. Фото: Владимир Веленгурин\Предоставлено родственниками подозреваемой.

Сегодня, 28 мая, стало известно, что громкое дело о крупной краже из банковских ячеек в новосибирском филиале крупного федерального банка получило продолжение.

— По подозрению в совершении преступления задержана сотрудница банка. В ее квартире были произведены обыски, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона. Общая сумма ущерба около 300 миллионов рублей (часть денег была в иностранной валюте).

Личность задержанной полицейские не раскрывают, но КП-Новосибирск стало известно, что в масштабной краже подозревают заместителя руководителя отдела по работе с ВИП-клиентами - 35-летнюю Алину Т. Близкие девушки и родственники уверены, что ее подставили.

— Алина с самого начала активно сотрудничала со следствием, проходила полиграф, помогала в расследовании и вдруг ее сделали виноватой во всем. Хотя, там в этом деле очень много нестыковок и мы будем доказывать ее невиновность, — рассказала КП-Новосибирск сестра подозреваемой Василиса.

Напомним, о резонансной краже из банка стало известно в начале ноября прошлого года. Первой жертвой стал бывший заместитель руководителя полицейского главка Вячеслав Певнев, который после отставки занимался уже несколько лет бизнесом. Затем стало известно, что также пострадал адвокат Юрий Гольдберг.

— Сейчас официально в деле четыре пострадавших (Певнев, Гольдберг, еще один бизнесмен и пенсионерка). Но это официально. Я, например, знаю людей, которые также обнаружили пропажу, но не стали писать заявление в полицию по своим причинам, — рассказал КП-Новосибирск Юрий Гольдберг.— Все пострадавшие прошли полиграф. У меня украли существенную для меня сумму, это мои накопления за 20 лет работы. Но при этом могу сказать, что в Москве за эти деньги даже приличную квартиру не купишь. Я был уверен в банке, но уже после всего вскрылось, что там не работало два дня видеонаблюдение, так совпало, что это было как раз, когда обносили ячейки! Вообще это не отделение оказалось, а проходной двор. Мы узнали, что сотрудники разгуливали с ключами от ячеек в выходные, просто забывая в пятницу их сдать. Просто бардак!

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