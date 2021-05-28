«Меня поместили к рецидивисткам»: подозреваемая в краже 300 миллионов из банковских ячеек рассказала про две ночи в изоляторе

Алина провела двое суток в ИВС. Фото: Елена Вахрушева\Личный архив героя публикации

Громкое преступление о расхищении депозитария крупного банка рискует остаться нераскрытым. Следователи МВД долго ломали голову над криминальной схемой: из банковских ячеек просто испарились 300 миллионов рублей. И вот спустя 7 месяцев задержали замруководителя новосибирского филиала банка. До этого 35-летняя Алина Т. проходила по делу как свидетель. Теперь же на двое суток попала в изолятор, ее квартиру обыскали оперативники и заявили, что она - подозреваемая.

В ее виновности сомневаются не только родственники, коллеги, но даже потерпевшие. А следователь в итоге так и не смог найти оснований для ареста девушки. Подробнее – в материале КП-Новосибирск.

ИЗ СВИДЕТЕЛЯ - В ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ

Алина проработала в банке 14 лет. Считается грамотной и порядочной. И, вдруг – внезапные подозрения: 26 мая к ней приходят с обыском, а саму отправляют ее в изолятор, как главную подозреваемую.

- Ко мне домой пришли в пять утра с ОМОНом. Я открыла дверь, спокойно дала провести обыск. У меня изъяли телефон, планшет, ноутбук, флешкарты для фотоаппарата. Потом попросили проехать с ними в отдел. Я не сопротивлялась, - рассказала КП-Новосибирск Алина. - Семь месяцев мне приходилось сотрудничать со следствием, мы отсмотрели огромное количество записей с видеокамер банка, я давала показания по первому требованию, помогала опознавать клиентов на видео и так далее. Уже в отделе оперативники стали на меня давить, издеваться, говорили: «Иди на сделку со следствием, сдавай своих подельников. Сейчас поедешь в тюрьму». А потом действительно заковали в наручники и повезли в ИВС. Там поместили в камеру с рецидивистками, которые беспрестанно курили. У меня поднялось давление, я просила вызвать скорую помощь, но мою просьбу выполнили только через день. Пришел врач, измерил мне давление, оно, естественно, было очень высокое, - пожаловалась КП-Новосибирск Алина.

В ИВС надолго оставлять нельзя. По закону, чтобы подозреваемый не скрылся, суд выписывает ему содержание в СИЗО (пока идет следствие). Но тут, видимо, у следствия не нашлось железных оснований вести Алину к судье. Ее выпустили.

- Никаких оснований для задержания не было. Очевидно, что это один из вариантов психологического давления. Да, формально она подозреваемая в уголовном деле по статье «кража в особо крупном размере», ее допросили как подозреваемую. Сейчас мы готовим жалобы на действия следователя, - прокомментировал КП-Новосибирск адвокат Алины Алексей Гурских.

ЧУЖИХ В ХРАНИЛИЩЕ НЕ БЫЛО?

В этом деле много странных моментов. По данным и банковской службы безопасности банка, и следствия, чужих людей в депозитарии не было. Доступ к хранилищу был у ограниченного круга работников и клиентов. А открыть ячейку можно только с помощью двух ключей, один из которых - у сотрудника, а второй – у клиента.

- Ключи банка хранятся в сейфе у нашего руководителя, сотрудники не носят их с собой. Попасть в хранилище можно, только преодолев несколько дверей, которые тоже открываются определенными ключами, - говорит Алина.

Много есть и других правил. Но кто бы их все соблюдал… По инструкции водить клиента в депозитарий должны два человека – специальный сотрудник и охранник. А здесь, оказалось, этим занимался один.

Выяснить, что именно и какие суммы (если говорится о деньгах) хранятся в ячейках – невозможно. Нет никакой описи, нет видеокамер в депозитарии.

- Я до сих пор достоверно не знаю, и никто не знает, а были ли там деньги? И меня удивило, потерпевшие, насколько я знаю, не стали сразу писать заявление в полицию о краже. Очень странная позиция, ведь если у человека что-то пропало, то он хочет вернуть или как минимум требует, чтобы нашли и наказали вора, - рассуждает подозреваемая сотрудница банка и жалуется на подозрения в свой адрес. - Сначала все были вежливыми и корректными, а потом на меня стали психологически давить. Я еще человек такой гиперответственный, все принимаю близко к сердцу. У меня обострились на этом фоне проблемы со здоровьем. И я, наверное, больше всех хотела в этом разобраться, а в итоге оказалась крайней.

Разобраться хочет не только она… Только представьте, как хотят найти похищенные деньги их законные владельцы. В числе которых - бывший замначальника областного управления МВД Вячеслав Певнев, который лишился 130 миллионов! Откуда у бывшего офицера такие деньги, почему он не сразу вызвал полицию, он рассказал в эксклюзивном интервью КП-Новосибирск. Прочесть его вы скоро сможете на сайте KP.RU

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