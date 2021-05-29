Облик Новосибирска будут приводить к общему дизайн-коду

У Новосибирска будет единый дизайн-код. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирску предстоит прийти к единому дизайн-коду. По словам Анатолия Локтя, он уже разработан художниками под руководством главного архитектора.

- Дискуссий много на эту тему. Абсолютно точно нужно работать в этом направлении, нужно повышать культуру, внешнюю культуру, - сказал мэр Новосибирска. - Нам досталось наследство после «девяностых» годов, когда, конечно, на это мало обращали внимание, на внешний вид. Речь шла больше об экономике: как заработать, как с квадратного метра в городе Новосибирске собрать побольше денег. Сегодня подходы изменились. Мы больше внимания уделяем внешнему виду, состоянию комфортности от прогулок и пребывания на улицах Новосибирск. Конечно, этой проблеме дальше мы будем уделять все больше внимания. Работы эти проводятся и можно говорить, что дизайн-код разработан, существует.

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