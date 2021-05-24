Последние новости Новосибирска на 24 мая 2021 года: красотки со скрипками сняли клип на Алтае, сибиряк платит штрафы за нового владельца своего авто

Все главные события за сутки в нашем материале. Фото: предоставлено Виктором Ежовым*/предоставлено Натальей Григорьевой

Мы собрали последние новости Новосибирска на 24 мая 2021 года «Комсомолка»: обо всех свамых важных событиях в регионе вы узнаете из нашей подборки.

СИБИРЯК ПРОДАЛ МАШИНУ, А ТЕПЕРЬ ПЛАТИТ ШТРАФЫ ЗА ЕЕ НОВОГО ХОЗЯИНА

Новосибирец продал автомобиль четыре года назад, но ему за него до сих пор приходится платить. Через два года появились судебные приставы и внезапно обязали его выплатить 15 тысяч рублей за просрочку оплаты штрафов с камер, хотя уведомлений о штрафах никто не получал.

СИБИРЯЧКИ СНЯЛИ ГОТИЧЕСКИЙ КЛИП НА АЛТАЕ

Девушки из группы Silenzium сыграли музыку Баха в горах Алтая. За сутки их клип набрал более 7 тысяч просмотров. Для кавера сибирячки выбрали на Токкату и фугу Баха ре минор в электронной аранжировке. В оригинал музыканты добавили жесткий бас, суровости и даже готичности. Так же в кавере есть неявный вокал, который напоминает о пении ангелов. Клип сибирячки смогли снять за три дня в окрестности Чемала в Горном Алтае.

МАШИНУ НОВОСИБИРСКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА АТАКОВАЛИ КРЫСЫ В АФРИКЕ

Авто новосибирского путешественника Алексея Камерзанова почти полгода простояло под открытым небом в Камеруне. Сибиряк хотел приехать туда еще в марте 2020 года, но из-за пандемии коронавируса пришлось изменить планы. Когда он приехал, то увидел такую картину: в салон и под капот пробрались крысы. Они испортили весь пластик, сгрызли все бумажные вещи, крупы и даже некоторые консервные жестянки. На выпроваживание таких незваных гостей и химчистку у сибиряков ушло много времени.

СИБИРЯЧКА ОПОЗОРИЛА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ДЕВОЧКУ, ВЫБРОСИВШУЮ ФАНТИК

Инцидент произошел во дворе дома №7/3 на улице Виталия Потылицына. По словам очевидцев, пятиклассница, которая сидела на качеле, выкидывала на землю фантики. Тогда к ней подошла взрослая соседка и сделала замечание. Сначала девочка наврала, что это не ее фантики, но потом сибирячка увидела, что девочка сама вынула тот самый фантик. Сибирячка возмутилась, но школьница никак не отреагировала на замечания. Тогда женщина засунула этот фантик ей за шиворот. В итоге мусор за ней убрали ее подружки, а сама женщина выложила гневный пост в соцсетях.

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