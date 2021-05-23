«Письмо несчастья»: сибиряк продал автомобиль, а теперь платит штрафы за нового хозяина

Новосибирец продал машину, но штраф выписали ему как владельцу авто. Фото: предоставлено героем публикации.

Житель Новосибирска Виктор продал автомобиль четыре года назад, но ему за него до сих пор приходится платить. Мужчина снял автомобиль с учета и зарегистрировал на маму, но сам продолжал ездить на авто. Через два года появились судебные приставы и внезапно обязали его выплатить 15 тысяч рублей за просрочку оплаты штрафов с камер, хотя уведомлений о штрафах ни водитель, ни мама не получали. Может ли мужчина вернуть деньги за нежданный долг — в материале КП-Новосибирск.

КУПИЛ СЕБЕ И ПРОДАЛ МАМЕ

42-летний Виктор Ежов* купил иномарку Nissan Note в Перми еще в 2016 году. В течение 10 дней пригнал авто в Новосибирск и заменил талон ПТС. В тот же день решил перерегистрировать автомобиль на маму — оформил договор купли-продажи, получил новое ПТС и номера. Какое-то время родители пользовались машиной, а потом за руль вернулся сын. Мужчина оплачивал штрафы, которые приходили на имя мамы — владельца авто.

— Месяц назад мне пришел перевод на карту, но его списали судебные приставы. Я решил разобраться и оказалось, что должен выплатить 15 штрафов по 500 рублей за нарушения на камерах видеофиксации. Маму никто надлежащим образом не уведомил о штрафах — ни на сайте госуслуг, ни по почте, ни по телефону. Я не являлся собственником авто по документам, просто был вписан в страховку как доверенное лицо. Зато именно меня судебные приставы обязали выплатить еще 15 тысяч рублей за исполнительный сбор. И начали списывать деньги с карты, — рассказал КП-Новосибирск Виктор Ежов*.

Сибиряк не отрицает, что мог нарушить ПДД - но никто не уведомил его о штрафах. Фото: предоставлено Виктором Ежовым*

Мужчина забеспокоился — ведь хозяином машины был не он, и штрафы должны были приходить на имя матери. В отделе регионального УФССП ему объяснили, что номинально приставы исполняют решение суда и действуют по закону. Тогда сибиряк пошел в ГИБДД и стал доказывать, что он — не владелец машины и штрафы — не его. Показал ПТС автомобиля, где значится только он и его мама. Однако ему посоветовали записаться на прием.

— Я никогда с таким не сталкивался, знакомые водители тоже удивлены. В постановлении о штрафе я вписан как собственник авто, хотя им не являюсь. Если бы я продал машину чужому человеку — пришлось бы оплачивать за него штрафы и нести ответственность в ДТП? В базе ГИБДД я не являюсь владельцем машины, значит приставы должны вернуть списанные деньги. И предоставить маме скидку в 50% как владельцу авто, пересчитав размер штрафов. Думаю, что придется обращаться в суд, — планирует Виктор Ежов*.

По документам машиной владеет мама, а сын просто вписан в страховку и управляет авто. Фото: предоставлено Виктором Ежовым*

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Мама могла сказать по телефону, кто водит машину»

Новосибирские юристы утверждают — отсутствие права собственности на автомобиль не спасет от штрафов.

— Система старается найти и оштрафовать не владельца машины, а водителя, который заработал себе штраф. Сотрудники ГИБДД могли найти мужчину среди доверенных лиц по страховке, либо даже мама сама сказала по телефону, кто водит ее автомобиль. Если водитель не получал уведомления о штрафах, то можно обращаться в суд и оспаривать решение приставов. В материалах судебного производства должен быть повод, почему мужчине назначили выплату за просроченный штраф, — сообщила новосибирский юрист Инесса Рябинина.

*Фамилия изменена по просьбе героя публикации

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