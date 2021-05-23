«Свинья нашего двора»: сибирячка опозорила в соцсетях школьницу за выброшенный фантик

Тот самый пост.

Неприятная история произошла во дворе дома №7/3 на улице Виталия Потылицына: как уверяют очевидцы, пятиклассница, которая сидела на качеле, выкидывала на землю фантики. Тогда к ней подошла взрослая соседка и сделала замечание:

- Она сначала начала врать, что это не ее фантики, а совсем другого ребенка. Но потом я сама увидела, как она ест конфеты в такой обертке, и снова подошла к ней. У нас ведь пожилой инвалид убирает, каждое утро его вижу, и так обидно стало, что кто-то вот так относится к его работе, - рассказала КП-Новосибирск женщина. – Но эта пятиклассница никак не реагировала на замечания, в итоге я засунула этот фантик ей за шиворот. Но она выкинула его снова на землю, стала материться. Я засунула ей этот фантик обратно.

Как уверяет сибирячка, пятиклассница продолжила вести себя также, ей стали делать замечания и другие дети, и взрослые. В итоге мусор за ней убрали ее подружки, а сама женщина выложила гневный пост в соцсетях и написала:

- Вот свинья нашего двора.

Более того, сибирячка написала о поведении пятиклассницы в ее школу, чтобы с девочкой поговорили учителя.

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