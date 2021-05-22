«Сгрызли все вещи, под капот таскали косточки»: машину новосибирского путешественника в Африке атаковали крысы

Машина новосибирского путешественника Алексея Камерзанова почти полгода простояла под открытым небом в Камеруне. Фото: Алексей Камерзанов

Машина новосибирского путешественника Алексея Камерзанова почти полгода простояла под открытым небом в Камеруне. Сибиряк собирался поехать туда во время своего кругосветного путешествия еще в марте 2020 года, однако коронавирус нарушил его планы: африканское государство закрыло границы и визит пришлось отложить на неопределенный срок.

За это время автомобиль атаковали крысы и муравьи. Фото: Алексей Камерзанов

— Что случится с машиной, которая простояла без движения полтора года в тропическом климате? Могу сказать, что точно ничего хорошего! Начать стоит с крыс, которые пробрались в салон, под капот и в кунги. Они планомерно портили весь пластик и все похожее на еду. Сгрызли все бумажные вещи, крупы и даже некоторые консервные жестянки. А потом выпили пиво и крайне некультурно оставили экскременты в салоне моего авто, — написал путешественник на своей странице в «Фейсбуке». — Вчера во время мытья мы обнаружили кучу костей под капотом машины. Они их воровали у собаки и таскали туда. Видимо, спокойно перекусить хотели. А в одной из наших машин завелись в казане муравьи. Им тоже очень понравилась еда. Итак, если резюмировать, то: повреждены провода рации, трасса воздушного компрессора и несколько элементов салона и кунга. Дно, конечно, корродировало, но вроде не критично, бывало и хуже. А руль в период сильной влаги покрывался плесенью.

Сибирякам потребуется время, чтобы привести машину в порядок. Фото: Алексей Камерзанов

По словам Алексея Камерзанова, когда он вместе с друзьями взялся приводить автомобили в порядок, то нашел прямо в машинах пять живых крыс. На выпроваживание таких незваных гостей и химчистку у сибиряков ушло много времени. Однако ребята не сдаются, планируют в скором времени вернуть автомобилям былой облик и рабочее состояние и отправиться дальше в путь. Следующий пункт маршрута сибиряков — Республика Чад.

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