2020-03-20T19:31:12+03:00
Общество

«Знакомые там застряли»: из-за короновируса новосибирский путешественник отменил поездку в Африку

Однако, по словам сибиряка, на самом деле, ситуация сложилась не так уж и плохо
Алена КУЛЕШОВА
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В Африку Алексей и его друзья ездят ежегодно. Фото: Алексей КамерзановВ Африку Алексей и его друзья ездят ежегодно. Фото: Алексей Камерзанов
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Путешественник из Новосибирска Алексей Камерзанов рассказал о том, как из-за коронавируса ему пришлось перенести ежегодную поездку в Африку. Однако, по словам сибиряка, на самом деле, ситуация сложилась не так уж и плохо.

— Мы готовились к этой поездке до конца, хотя еще зимой появились первые подозрения, что этот вирус создаст нам проблемы. Тем не менее, мы продолжали думать о хорошем. Но, буквально за последнюю неделю положение дел круто поменялось: в Африке начали закрывать границы. Едва ли не каждый день появлялась информация о том, что еще одна африканская страна закрыта для туристов. Но финальным аккордом стало заявление камерунского правительства о полном закрытии всех видов границ: морских, сухопутных, воздушных. Тогда мы и приняли решение о переносе поездки на осень, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Камерзанов.

Однако Алексей не отчаивается и считает, что в переносе поездки нет ничего ужасного. Фото: Алексей Камерзанов

Однако Алексей не отчаивается и считает, что в переносе поездки нет ничего ужасного. Фото: Алексей Камерзанов

По словам сибиряка, он и его друзья оказались еще далеко не в самом проблемном положении из-за сложившейся обстановки. К примеру, знакомых Алексея литовских путешественников эта ситуация застала, когда они были уже в Африке.

— Ребятам с трудом удалось пробиться из Нигерии в Камерун, но их развернули на границе с Габоном. Мы им чем могли помогли: их авто теперь стоит рядом с нашим в Яунде. Они еще несколько дней не могли выбраться из Камеруна. Кое-как, последним рейсом им удалось улететь в Аддис-Абебу, откуда еще было можно податься в Европу, — пояснил сибиряк.

Однако Алексей не отчаивается и считает, что в переносе поездки нет ничего ужасного. Путешественник уверен, что в любой ситуации нужно искать плюсы.

— Прежде всего, я успею домонтировать весь непоказанный материал, так что будет круто успеть в этом году показать 1-2 новых фильма-сериала. Мы сможем летом сделать настоящий внедорожный маршрут по России и снять то, как мы это делали раньше. Так что будем оптимистами и готовимся в поездке в Африку в сентябре 2020! — говорит Алексей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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