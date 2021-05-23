«Мурашки бегали по коже»: красотки со скрипками сняли готичный клип на Алтае

Клип снимали на Алтае, в 50 км от Ороктойского моста. Фото: предоставлено Натальей Григорьевой

Сибирячки из Silenzium сыграли музыку Баха в горах Алтая — за сутки их клип набрал более 7 тысяч просмотров.

— В клипе наш кавер 2021 года на Токкату и фугу Баха ре минор с в электронной аранжировке. Музыка гения не требует доработок, мы лишь попытались перевести ее на более простой язык 21 века. Мы добавили жесткий бас, хотелось суровости и даже готичности. Ведь музыка Баха напоминает Вселенский закон, который строг, но справедлив. В композицию мы добавили неявный вокал, который напоминает о пении ангелов, — сообщила «КП-Новосибирск» лидер скрипичного трио Наталья Григорьева.

Наталья, Мила и Ника сняли клип за три дня: ради видео отправилась в окрестности Чемала в Горном Алтае. Фанатам группы особенно понравились костюмы девушек — их сибирячки сшили сами. Но короны специально заказывали в театральной студии в Екатеринбурге — каждая обошлась в пять тысяч рублей. Однако головные уборы весят гораздо меньше любой шапки на меху — всего 300 граммов.

— Для меня этот клип — новый шаг как видеографа и режиссера. Сейчас мы поставили производство клиепов на поток, в июне выпустим кавер на песню Виктора Цоя. Но это будут съемки в городе, другая стилистика. Спасибо нашим поклонникам за донаты, благодаря этой поддержке мы выпускаем новые видео, — рассказала Наталья Григорьева.

Пользователи соцсетей назвали клип одним из лучших в творчестве группы и не скупятся на комплименты артисткам:

— До последнего держался, чтоб мурашки не бегали по коже. Но музыка победила, — признался сибиряк.

— Невероятный клип! Самое талантливое русское струнное трио в мире! Еще один пример мастерства от этих красавиц. Привет вам из Италии, — признался иностранец.

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