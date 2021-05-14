Последние новости Новосибирска на 14 мая 2021 года: ученые готовятся к эпидемии оспы, заслуженный учитель убил соседа

Погибший ремонтировал машину, когда к нему пришел сосед. Фото: предоставлено Марией Чуприк/Вадим АЛЕКСЕЕВ

Мы собрали последние новости Новосибирска на 14 мая 2021 года: читайте нашу подборку и будьте в курсе самых важных событий.

УЧЕНЫЕ ГОТОВЯТСЯ БОРОТЬСЯ С НОВОЙ ЭПИДЕМИЕЙ

В новосибирском «Векторе» стали набирать добровольцев на испытание вакцины от оспы: поучаствовать в испытаниях уже готовы 334 человека. Почему нужна новая вакцина от оспы? Несмотря на то, что человечество победило опасную инфекцию 40 лет назад, она может вернуться. Откуда может взяться оспа в XXI веке узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

ПЕНСИОНЕР ЗАСТРЕЛИЛ СВОЕГО СОСЕДА

В сибирском селе ссора между соседями закончилась кровавой расправой. 71-летний сибиряк — участник боевых действий и ветеран образования — застрелил соседа. Родственники погибшего утверждают, что мужчина целый год угрожал им расправой, бил стекла в машине и писал на них бесконечные жалобы в полицию. После случившегося следователи возбудили на пенсионера уголовное дело.

НОВОСИБИРСКИЕ ПРИСТАВЫ ПРИПИСАЛИ ДОЛГ ТЕЗКЕ НЕПЛАТЕЛЬЩИКА

Приставы повесили долг в полмиллиона рублей на тезку должника. Александр Чернышев узнал об этом в 2017 году, когда на сайте «Госуслуг» увидел уведомление о задолженности перед банком. Посмотрев данные на сайте приставов. мужчина понял, что ему приписали долг его тезки, и позвонил судебным приставам. Долг в итоге на парне перестал числиться. Но потом подобное повторилось еще шесть раз. Александр написал заявление в прокуратуру.

СИБИРЯК СОВРАТИЛ ПЯТИКЛАССНИЦУ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

История произошло в одном из сел в Новосибирской области. Школьница ночевала у своей родной тети, и ее ранее судимый сожитель стал проявлять нездоровый интерес к 12-летней девочке. Утром пятиклассница все рассказала маме, женщина написала заявление в полицию. Со школьницей сейчас работают психологи.

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