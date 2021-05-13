25-летний сибиряк совратил пятиклассницу в Новосибирской области

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Инцидент случился в далеком селе Новосибирской области. Школьница ночевала у своей родной тети, там ее ранее судимый сожитель стал проявлять нездоровый интерес к 12-летней девочке.

Пятиклассница утром рассказала обо всем матери, и женщина сразу же написала заявление в полицию.

— Подозреваемый 25-летний местный житель был задержан и допрошен. Мужчина во всем сознался. По факту случившегося возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренным ч.1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Проводится расследование, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Со школьницей сейчас работают психологи, девочка находится в шоковом состоянии после случившегося.

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