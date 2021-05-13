«Нас путали шесть раз»: новосибирские приставы повесили полмиллиона на тезку должника

Приставы путали Александра с тезкой шесть раз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/предоставлено Александром Чернышевым

Александров Чернышевых в Новосибирске хоть отбавляй. Живут спокойно в разных уголках города и не подозревают друг о друге. О своем «двойнике» 33-летний бизнесмен из Кольцово Александр Чернышев впервые узнал в 2017 году. Мужчина зашел в личный кабинет на сайте Госуслуги и увидел «письмо счастья».

— Мне пришло уведомление о том, что я должен судебным приставам около 140 тысяч рублей. Я удивился и решил проверить информацию на их официальном сайте. Как оказалось, долг есть, но он не мой, а моего тезки. Самое интересное, у нас с тем человеком даже разные даты рождения, не говоря уже о месте жительства. Я из Кольцово, а он живет в селе Ярково, — рассказал КП-Новосибирск Александр Чернышев.

Уведомления приходили в личный кабинет. Фото: предоставлено Александром Чернышевым

Александр позвонил приставам, указал им на ошибку, и те все исправили. Долг вернулся к его законному владельцу, да только приставы никаких выводов из этой истории не сделали. Через несколько месяцев все повторилось: Александру снова пришел чужой счет на Госуслуги.

— Во второй раз опять получилось решить вопрос мирно по одному звонку. В 2018 году меня снова записали в должники. Но тут уже даже наложили арест на банковские счета. Вот это было совсем неприятно. Я снова звонил приставам, разбирался, — вспоминает мужчина. — История повторилась и в 2019 году: когда я решил взять кредит на машину, банк неожиданно мне отказал. Сотрудники проверили базу судебных приставов, а на мне снова висел долг почти в полмиллиона рублей. Единственное, теперь на меня повесили ответственность уже за другого тезку, который живет вообще в Алтайском крае. Хоть какое-то разнообразие. Меня путали с другими людьми шесть раз, если не больше!

Сумма выросла до полумиллиона. Фото: предоставлено Александром Чернышевым

Самое неприятное, что каждый раз Александр вынужден был ходить по инстанциям и доказывать свою добропорядочность в финансовых вопросах, ждать снятия ареста с банковских счетов, переживать неудобства, тратить свое время. Однажды с его счетов списали 50 тысяч рублей, а после снятия ареста вернули всего 25 тысяч — половина денег просто куда-то пропала. Видимо, Александру надо идти в суд, подавать иск, доказывать, что его по сути обокрали.

— Мне это порядком надоело, и после очередного ошибочного ареста я написал обращение в прокуратуру. После долгих разбирательств в ведомстве помогли решить проблему. Мне выдали постановление о том, что арест со счетов снят, — говорит Александр.

Но нет никакой гарантии, что ситуация не повторится. Александров Чернышевых в России очень много, но невнимательных сотрудников, которые даже не удосуживаются сверить дату рождения между тезками, в службе судебных приставов еще больше.

«НЕ СТОИТ ЖДАТЬ, КОГДА СИТУАЦИЯ САМА ПРОЯСНИТСЯ»

В службе судебных приставов объяснили, почему происходят такие недоразумения и как действовать в этой ситуации.

— Очень часто бывает, что совпадают и дата рождения, и ФИО человека. Еще в 2019 году были внесены изменения в федеральный закон об исполнительном производстве, где помимо этих данных должны предоставляться еще и другие. К примеру, данные паспорта, СНИЛС или ИНН, то есть сугубо индивидуальная информация, — прокомментировала КП-Новосибирск Елена Кириллова, заместитель руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

По словам заместителя руководителя, эти изменения вступили в законную силу пока не в полном объеме. Например, они не действуют на документы, где взыскателями являются органы ЖКХ.

— Если вдруг у человека случилась такая ситуация, что его с кем-то спутали, стоит позвонить в службу судебных приставов и предоставить доказательства, что это действительно не его долг, — объясняет Елена Кириллова.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Как же быть «двойнику»?

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Анне Малаховой. Она рассказала, есть ли вероятность обезопасить себя от таких ошибок и наказывают ли как-то судебных приставов за их невнимательность:

— Обезопасить себя от этого навсегда, к сожалению, не получится. Это ошибка судебного пристава. Если же человек все-таки оказался в такой ситуации, то нужно обращаться в суд с исковым заявлением о признании действий судебного пристава — исполнителя незаконными.

По словам Анны, скорее всего, судебных приставов все-таки дисциплинарно наказывают в рамках организации за такие ошибки, только пострадавший об этом вряд ли узнает.

— Если говорить о какой-то компенсации морального вреда, то ее тоже, скорее всего, взыскать не получится. Реально вернуть только то, что было незаконно удержано, и компенсацию расходов на оплату услуг юриста, — добавляет специалист.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Врача не пустили за границу, спутав ее с многодетной тезкой…

В Новосибирске это не первый случай, когда приставы принимают одного человека за его формального «близнеца». Так, медик Елена Егорова не смогла уехать за границу из-за коммунальных долгов своей тезки из другого района. Одна — успешная завклиникой, другая — безработная с тремя детьми и долгами за ЖКХ.

— Я этого отпуска ждала как единственной отдушины: очень хотела отдохнуть на Красном море, набраться сил. И вот в аэропорту я подаю паспорт, чтобы пройти на самолет, а мне говорят: «Никуда вы не летите, за вами долг!» В итоге приставы мне сказали: если я уплачу чужую задолженность, то потом в суде смогу взыскать сумму обратно, но главное, с меня снимут ограничение на вылет. Так я заплатила больше 60 тысяч рублей за «коммуналку» за совершенно постороннего человека! Но постановление о снятии ограничения на выезд из Новосибирска так и не прислали — говорят: «Подождите, сейчас выходные, в понедельник придет». Моя путевка за границу пропала, отпуск был испорчен...

...а девушка лишилась денег и квартиры

В этой истории две Ольги Савельевы, обе родились 25 марта 1984 года. Живут в разных городах: одна — в Новосибирске, другая — в Зеленогорске, это в Красноярском крае. Одна — предприниматель в сфере торговли, другая — продавец. Друг друга ни разу не видели, и дорожки их вряд ли когда-то пересеклись бы… Однако это случилось.

Новосибирская Оля решила купить квартиру. Деньги на первоначальный взнос откладывала на депозит. Накопила, приглядела подходящий вариант, предварительно договорилась с продавцом и подала заявку на одобрение ипотеки в несколько банков. Была уверена: жилищный вопрос почти решен. Как вдруг в ответ посыпались неожиданные отказы.

— В банках отказы комментировали кратко: «Не прошла проверку службы безопасности», — недоумевает Оля под номером один. — Я долго ломала голову, с чего бы это. Кредиты я брала не единожды, всегда отдавала вовремя. Долгов по «коммуналке» тоже не имею… Что не так-то?

Тогда наша собеседница решила проверить себя в базе судебных приставов, указала свои ФИО и дату рождения в форме на сайте. Но выбрала не свой регион, а всю страну. Тут-то и выпала дама с точно такими же данными и с долгом 174 тысячи рублей. Правильная Оля запаниковала, помчалась в банк писать заявление, но через несколько часов пришла SMS — со вклада списали деньги, часть первоначального взноса на квартиру…

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