«Нас путают все!»: жительница Новосибирска осталась без денег и квартиры из-за своего «двойника»

В этой истории две Ольги Савельевы, обе родились 25 марта 1984 года. Живут в разных городах: одна - в Новосибирске, другая - в Зеленогорске, это в Красноярском крае. Одна - предприниматель в сфере торговли, другая - продавец. Друг друга ни разу не видели, и дорожки их вряд ли когда-то пересеклись бы… Однако это случилось.

Новосибирская Оля решила купить квартиру. Деньги на первоначальный взнос откладывала на депозит. Накопила, приглядела подходящий вариант, предварительно договорилась с продавцом и подала заявку на одобрение ипотеки в несколько банков. Была уверена: жилищный вопрос почти решен. Как вдруг в ответ посыпались неожиданные отказы.

- В банках отказы комментировали кратко: «Не прошли проверку службы безопасности», - рассказывает Оля под номером один. - Я долго ломала голову, с чего бы это? Кредиты я брала не единожды, всегда отдавала вовремя. Долгов по «коммуналке» тоже не имею… Что не так-то?

Тогда наша собеседница решила проверить себя в базе судебных приставов, указала свои ФИО и дату рождения в форме на сайте. Но выбрала не свой регион, а всю страну. Тут-то и выпала дама с точно такими же данными и с долгом 174 тысячи рублей.

Правильная Оля запаниковала, помчалась в банк писать заявление с примерно таким содержанием: «Я ответственный человек, долгов нигде не имею, и если вдруг в банк придет исполнительный лист о взыскании большой суммы - не верьте! Это не я, а мой «двойник» с такими же именем и датой рождения. ИНН, паспортные данные у нас разные, вот подтверждение - копии документов».

Заявление было написано 27 мая в 17.30, но через несколько часов пришла SMS - со вклада списали деньги, часть первоначального взноса на квартиру…

- Я звонила на горячие линии, ходила в отделение, разговаривала с главными менеджерами, но никто мою проблему так и не решил, - продолжает Оля. - Хотя сначала меня уверяли, что такого точно не произойдет.

После разговора с сотрудниками банка Ольга пошла к приставам, те отправили ее к зеленогорским коллегам, которые посочувствовали девушке и помогли вернуть деньги. При этом банк, по словам Ольги, не вернул проценты по вкладу.

- Однако это не единственная проблема. Кредитная история испорчена. А чтобы сделать корректировку в бюро кредитных историй, нужно было либо лично явиться в их заведение в Москве, либо отправить письмо «Почтой России». Я отправила письмо. Это заняло определенное время, но через четыре недели изменения внесли, и мы с другой Олей высвечиваемся в их базах как два разных человека. А раньше мы были одним человеком с одной - моей - пропиской, но с двумя паспортами. Бардак! - негодует сибирячка.

Казалось бы, новосибирская Ольга решила проблему, но на самом деле этот крестовый поход только начат.

- Я узнала, что долги у Ольги из Зеленогорска - по кредитным займам. Она набрала их несколько штук сначала в приличных банках, а теперь продолжает брать в микрозаймах. Вполне возможно, в ее отношении есть и другие судебные разбирательства, которые еще не вынесены, но вполне могут появиться в будущем. Это значит, история может повториться в любой момент. А ведь могут еще и имущество арестовать, - рассуждает Ольга. - Нас путают все!

В настоящее время из-за «двойника» первой Оле пришлось снять все свои сбережения со всех счетов. Она подумывает сменить фамилию на двойную Савельева-Давыдова, чтобы обезопасить себя от другой девушки.

- Да, приставы говорят, что по новому закону с марта они должны вносить в свою базу не только имя и дату рождения должника, но и еще один документ - ИНН, СНИЛС, паспортные данные. В моем случае это сделано не было, хотя закон уже вступил в силу. Что же гарантирует исполнение правила в дальнейшем? - задает философский вопрос девушка.

Вторая Ольга, из Зеленогорска, работает продавцом в местном магазинчике, воспитывает двух мальчишек. По виду и не скажешь, что она мошенница и кому-то хотела насолить. Ну, кроме кредиторов…

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Сибирячку не пустили за границу, спутав ее с тезкой-должницей

В Новосибирске это не первый случай, когда приставы принимают одного человека за его формального «близнеца». Так, Елена Егорова не смогла уехать за границу из-за коммунальных долгов своей тезки из другого района. Одна - успешная завклиникой, другая - безработная с тремя детьми. Кстати, Ольга Савельева с подругой по несчастью - Еленой Егоровой - даже познакомилась. Для обмена опытом. Елена дала ей совет:

- Пиши в приемную президенту, у меня только после этого вопрос решился. До этого история повторялась трижды: списывают чужой долг, потом я возвращаю. В регионе кому-то жаловаться нет смысла - ходьба по замкнутому кругу: банк пеняет на приставов, приставы - на пенсионную службу. Самый действенный способ - прыгай выше головы, тогда информацию передадут главному приставу по стране, он все и решит.