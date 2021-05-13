Заслуженный учитель-пенсионер застрелил соседа из ружья под Новосибирском

Александр ремонтировал машину, когда сосед пришел к нему с ружьем. Фото: Руслан Вороной // предоставлено Марией Чуприк

Ссора соседей в сибирском селе закончилась кровавой расправой. Подозреваемым оказался 71-летний пенсионер, участник боевых действий и ветеран образования. Родственники погибшего утверждают, что мужчина целый год угрожал им расправой, бил стекла в машине и писал на них бесконечные жалобы в полицию. Следователи возбудили уголовное дело, а семья осталась без кормильца. Что известно об участниках соседского конфликта — в материале «КП-Новосибирск».

ВЫСТРЕЛИЛ И УБЕЖАЛ

Убийство шокировало жителей деревни Завьялово Искитимского района. По данным СКР по Новосибирской области, причиной стала ссора между 53-летним Александром Чуприком и 71-летним соседом, ветераном труда Виктором Галацан. В ходе ссоры тот, что по моложе сначала ударил пенсионера, сообщили следователи. Старик дать сдачи не смог и ушел обиженный в сторону дома, но вскоре снова вернулся. В руках дедушки на этот раз было ружье. Одним выстрелом он попал в сердце своему оппоненту, тот покачнулся и замертво упал. Испугавшись за содеянное, Виктор убежал к себе домой, схватил ключи от старенького «Вольво» своего сына и подался в бега.

— От полученного огнестрельного ранения 53-летний потерпевший скончался на месте происшествия, подозреваемый с места происшествия скрылся. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — прокомментировали в СКР по Новосибирской области.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ

Подозреваемым оказался ветеран труда, учитель высшей категории Виктор Галацан, недавно переехавший в наш регион из Якутии. В родной республике его знали с хорошей стороны — в молодости участвовал в конфликте на Дацанском полуострове, затем 33 года проработал в Якутской речевой школе-интернате для инвалидов директором, учителем и воспитателем. Выйдя на пенсию, годами добивался получения квартиры, а два года назад перебрался с женой в село Завьялово. Там Виктор и познакомился с 53-летним строителем Александром.

— Как произошел конфликт, никто не знает кроме убитого отца и подозреваемого. Мы поехали в город. Папа в тот день машину ремонтировал в гараже. Скорее всего, сосед пришел пьяный и начал лезть к отцу с дурацкими разговорами. Отец его не бил, скорее всего, послал на словах, а тот обиделся и решил отомстить. Был только один выстрел в грудь, но в первые секунды папа сумел выйти из гаража и пройти 4 метра в сторону дома, а потом упал замертво — рассказала КП-Новосибирск дочь погибшего Мария Чуприк.

РЕГУЛЯРНО УГРОЖАЛ

Девушка уверена — им с мамой повезло, что они тоже не попали под горячую руку вооруженного старика. Александр был известным в Завьялово строителем, сам возвел свой дом и помогал односельчанам по хозяйству. Даже пенсионеру Виктору что-то строил, по-соседски помогал, как-то забирал его жену с аэропорта. Но в 2020 году Александр и Виктор сильно поссорились, после чего приезжий ветеран затаил злобу.

— Сосед регулярно угрожал застрелить отца, соседей тоже запугивал. В апреле Виктор разбил нам стекла в машине, потому что мы его пьяного не пустили в дом. Мама хотела заявить в полицию, но жена соседа Наталья обещала все компенсировать, и мы не стали писать заявление. Правда, денег никто не вернул. А вот Виктор жаловался на нас: как-то пришел пьяным и упал с крыльца, а потом написал заявление — якобы отец его избил. После этого отец не пускал его в ограду от греха подальше, — продолжает Мария Чуприк.

Теперь близкие погибшего намерены требовать самого сурового наказания для тирана.

— Для нас смерть папы — это гром среди ясного неба. Он был главным добытчиком семьи, оплачивал мое обучение в колледже. Растил внучку и помогал дочери от первого брака. Теперь придется забрать документы и помогать матери по хозяйству, — признается дочь погибшего Мария. — На такой поступок способен только человек с морально неустойчивой психикой.

Учитывая тяжесть совершенного преступления и возраст подозреваемого пенсионера, родственники уже вряд ли увидят его на свободе. В этой соседской войне нет победителей: один погиб, а второй — возможно, умрет незавидной смертью за решеткой, вдали от близких и дорогих ему людей.

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