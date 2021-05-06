«Бесчинствует уже три года»: бывший военный устроил стрельбу на дачах под Новосибирском

Сосед сначала предложил выпить, а после отказа стал палить из ружья. Фото: предоставлены героями публикации

Дачный конфликт под Новосибирском закончился стрельбой и нападением на участкового. Дмитрий З., надев военную форму, прострелил из пневматической винтовки ногу рабочему и угрожал новоприбывшему соседу сжечь дом вместе с беременной женой и детьми. А чтобы всем обитателям СНТ стало по-настоящему страшно, мужчина обматерил и ударил участкового, которого люди позвали на помощь. Сам хулиган называет себя военным пенсионером спецназа, якобы служил в ВДВ и имеет орден Мужества. Дебошира побаивается половина села. Подробности конфликта — в материале КП-Новосибирск.

ПРОСТРЕЛИЛ НОГУ РАБОЧЕМУ

Новосибирец Дмитрий Кайгородцев купил дачу в СНТ «Рябинка-Этро-1» под Сокуром три месяца назад. Мечтал сделать ремонт как раз к родам жены и перевезти семью на лето за город. Но все мечты разрушил сосед-тезка — 47-летний Дмитрий З.

— Бригада рабочих 28 апреля перестилала кровлю, когда к ним подошел нетрезвый сосед в берете десантника и предложил выпить. Они отказались, потому что были заняты. Десантник обиделся, обматерил их, но на этом конфликт не закончился. Он вернулся с охолощенным пистолетом Макарова, ножом и пневматической винтовкой. Стал стрелять по рабочим, 22-летнему Иосифу прострелил бедро, пульку смогли достать только через три дня. Была сложная операция. Мы вызвали участкового, чтобы он помог во всем разобраться, а дебошир его обматерил и ударил по лицу во время обыска. К женщине-дознавателю даже приставать пытался, руки распускал, хватал ее за мягкие места. В итоге соседа задержала полиция, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Кайгородцев.

ВОЙНА ТАК ВОЙНА!

Беспредельщика в форме арестовали на двое суток за мелкое хулиганство и отпустили. Дачники с ужасом ждали возвращения домой еще более обозленного соседа. Кто ж знает, что у него на уме, раз ему даже полиция не страшна. Уже 2 мая Дмитрия, на участке которого произошел инцидент, вызвали в МВД — стать свидетелем по обстрелу и драке. После этого освобожденный гроза дачников совсем озверел. Ситуация накалилась.

Оппоненты продолжили ругаться, а когда человек в форме десантника задел своими высказываниями жену Дмитрия, то в наступление пошел уже он. Мужчина схватил перцовый баллончик и брызнул противнику в лицо. Тот сначала убежал домой, но вскоре вернулся. В качестве тяжелой артиллерии буйный сосед прихватил канистру с бензином, грузовик и двух детей.

— Дмитрий орал, что сожжет мой дом вместе с женой и детьми. Я его опять залил перцовым баллоном, отобрал канистру. На следующий день он опять напал — побил мне стекла, разломал часть забора. Даже сыновей, им 5 и 7 лет, несколько раз приводил, чтобы они с палками стояли и кричали в мою сторону: «Черт», — продолжает Кайгородцев.

Правоохранители не стали дожидаться, когда конфликтующие поубивают друг друга в пылу ненависти. Оперативники провели в доме экс-служивого обыск и обезоружили хулигана: нашли охолощенный пистолет, пневматику, сигнальную ракетницу и охотничий нож, арестовали принадлежавший ему легковой автомобиль. С дебоширом провели профилактическую беседу и отпустили под подписку о невыезде.

Мужчина сперва выпил, а потом прицелился. Фото: предоставлены героями публикации

ВЕРСИЯ СТРЕЛКА

47-летний Дмитрий уверен: новосел Кайгородцев его оклеветал. Мужчина называет себя военным пенсионером, говорит, что якобы проходил службу в спецназе, выполнял секретные задания и даже имеет орден Мужества. В отличие от оппонента просто идеальный заслуженный сибиряк, хоть завтра на Доску почета фото вешай. А вот в произошедшем конфликте он считает себя не виноватым, а даже наоборот — пострадавшим.

— Сейчас я не могу давать интервью, материалы дела находятся в полиции. Скажу, что сосед этот устроил мне травлю в интернете. Все, что написано, — ложь. Думаю, позавидовал он мне. У него маленькие дети, у меня — тоже. Он с местными ребятишками носился, Акеллой себя называл. А пацаны ушли ко мне играть, у меня военно-патриотический курс и воспитание. Так и получилось, что Акелла промахнулся и теперь мстит. Я — военный пенсионер, и мы с адвокатом будем подавать суд за оскорбления, — поделился своей точкой зрения с КП-Новосибирск Дмитрий З.

Соседа в голубом берете боится половина дачников, а он таранит заборы. Фото: сообщество "Инцидент-Новосибирск" "ВКонтакте"

ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ

Тем временем полицейские выяснили, что никаких орденов Мужества у Дмитрия З. и в помине нет. Зато есть теперь административный штраф за нецензурную брань.

— Ранее сибиряк уже был судим, но на данный момент судимость погашена, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Кроме того, как нам стало известно, Дмитрий уже не первый год демонстрирует дачникам свой непростой характер. Два года назад объектом его ненависти была пожилая женщина, которая имела неосторожность сделать ему замечание из-за громкой музыки на участке. В ответ получила сломанный забор и разбитые стекла в доме. Местные жители уже много раз писали на буяна заявления в полицию. Сейчас все надеются, что инцидент со стрельбой наконец позволит следователям наказать его не только штрафом.

ОФИЦИАЛЬНО

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали конфликт так:

— В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. У мужчины изъяты пневматическая винтовка и спортивный пистолет. Назначены две баллистические экспертизы. Также установлено, что гражданин нанес удар рукой в область головы прибывшему на вызов участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Мошковскому району. Материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти направлены в СУ СК России по Новосибирской области для принятия процессуального решения.

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