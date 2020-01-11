«Я убрал фашиста!»: бывший разведчик прострелил голову дембелю, перепутав застолье с войной

Новогодние праздники обернулись трагедией для семьи Базаровых (фамилия изменена) из Новосибирской области. Во время праздничного застолья односельчанин выстрелил в голову молодому хозяину дома из револьвера. Гость оказался отставным военным, бывшим разведчиком, прошедшим Чечню и другие горячие точки. Как произошел конфликт опытного контрактника и дембеля, повергший в шок всю деревню, - в материале КП-Новосибирск.

«ОН ВСЕГДА СТОЯЛ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Уроженец села Верх-Ики Федор Макавский (имя и фамилия изменены) свою жизнь связал с армией. Любовь к оружию привил ему отец, занимавшийся спортивной стрельбой. Отдав долг Родине, парень из многодетной семьи пошел служить по контракту - и стал разведчиком в особой специальной части, дислоцированной в Грозном. К 32 годам Федор прошел основные горячие точки, получив контузию и награды за боевые заслуги. По рассказам родственников, год назад военный не стал продлевать контракт и ушел на гражданку - работал в одной из фирм Новосибирска логистом, а также занимался дорожным строительством.

- Он всегда стоял за справедливость, отслужил девять лет, - рассказывает КП-Новосибирск мать ветерана Нина Викторовна. - Два года ему оставалось до пенсии и положенной квартиры, но он устал. Устал от войны, говорил, что видел много смертей. После этой службы девять лет скитался по съемным квартирам, жил у друзей. Говорил: «Мама, не переживай, я, может быть, туда вернусь». Мой сын был разведчиком в отдельной бригаде оперативного назначения, а затем служил в центре спецназначения в Грозном - разведчики шли первыми и первыми натыкались на засаду.

Новый год Федор Макавский решил отметить на малой родине - уже 30 декабря приехал к матери в село Верх-Ики. По версии родителей, здесь он купил или получил в подарок самодельный пистолет - мелкокалиберную кустарную переделку, напоминающую игрушечный револьвер. В новогоднюю ночь был трезв - таким его застали молодые гости. Семья Базаровых раньше не особенно дружила с Макавскими, но в праздник решила поздравить односельчан - а заодно позвала Федора в гости.

Пострадавший недавно вернулся из армии и создал семью. Фото: предоставлено родственниками.

«Я УБРАЛ ФАШИСТА»

Второй участник этой трагической истории, пострадавший - молодой уроженец села Верх-Ики Влад - недавно вернулся из армии и в 21 год уже создал семью с сиротой Кристиной Базаровой (фамилия изменена). Устроился разнорабочим на горнолыжную трассу «Юрманка», пока жена сидела с двухмесячной дочкой. Жили у родителей, но вскоре Кристина должна была получить жилье от государства - и молодая семья могла переехать в Коченево.

Трагедия случилась 3 января. Федор пришел в гости, но в этот раз он был уже нетрезвым. На кухне остались 31-летний ветеран боевых действий, 21-летний Влад, недавно вернувшийся из армии, и еще один гость. Мужчины не ругались и не спорили. Кристина отлучилась к дочери. Через 15 минут прозвучал выстрел.

- Федор достал мелкокалиберный револьвер и выстрелил в голову Владу, а потом сам вызвал «Скорую». Приехала полиция, сосед сам во всем сознался и дал заковать себя в наручники. Сказал полицейским: «Ребята, мы на войне, и я убрал фашиста», - говорит Кристина Базарова.

Родственники пострадавшего просят врачей из Новосибирска приехать в Маслянинскую ЦРБ. Пресс-служба Законодательного собрания НСО.

«БОЯТСЯ ВЫТАЩИТЬ ПУЛЮ»

«Скорая помощь» доставила 21-летнего Влада в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Врачи Маслянинской ЦРБ описали состояние пострадавшего как стабильно тяжелое. В первые два дня молодой отец приходил в сознание - но потом у него отказали легкие, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции.

- Врачи не пускают нас к нему, не дают никаких справок. Они не извлекают пулю, боясь задеть мозг, и просто чего-то ждут. У Влада уже два раза сердце останавливалось. Почему так? У нас современная больница, в ней недавно сделали ремонт - но там не умеют лечить и даже не хотят вызвать врачей из Новосибирска. Как будто специально тянут время, пока отец моего ребенка умирает. Я даже не знаю, что мы будем делать без него и как жить дальше. Лишь бы только спасти его! - переживает Кристина Базарова.

Трагический случай шокировал все село Верх-Ики. Односельчане поддерживают молодую мать и предлагают посильную помощь, девушка же намерена идти в прокуратуру и жаловаться на бездействие врачей. Как рассказали родственники пострадавшего, суд продлил арест Федору, и он останется под стражей на два месяца.

Мать ветерана военных действий надеется, что 21-летний Влад выживет, и даже не представляет, что могло толкнуть ее сына на преступление.

- Федор не был конфликтным человеком, но всю жизнь провел на войне. Семью создать не успел, ни одна девушка его не дождалась - трудно ему было, постоянные командировки... У него остались награды: крест за участие в боевых действиях, медаль за ратную доблесть и медаль за службу в разведке. Сын никогда не рассказывал, за какие операции получил сои награды, а я эти девять лет жила как на пороховой бочке. Я боюсь за сына и молюсь, чтобы тот мальчик выжил, - говорит Нина Макавская.

Редакция КП-Новосибирск отправила запрос в Маслянинскую ЦРБ, чтобы узнать о состоянии 21-летнего Влада.