Последние новости Новосибирска на 6 мая 2021: москвичке с попой, как у Кардашьян, сделают операцию, прошла первая репетиция парада Победы

Женщине предстоит повторная операция. Фото: личный архив героя/Алена МАРТЫНОВА.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 6 мая 2021: читайте нашу и будьте в курсе последних событий.

МОСКВИЧКЕ С ПОПОЙ, КАК У КАРДАШЬЯН, СДЕЛАЮТ ПОВТОРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

История москвички Любови Лауфер, которой вместо подтянутой груди сделали попу, как у знаменитой Ким, подходит к завершению. Напомним, мама троих детей должна была сделать операцию у новосибирского хирурга, но уже в клинике ее поставили перед фактом, что корректировать бюст будет другой врач. После неудачной пластики женщине выбрали другого хирурга, который сможет исправить ошибку.

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОШЛА РЕПЕТИЦИЯ ПАРАДА ПОБЕДЫ

«Комсомолка» собрала лучшие фото и видео ночной репетиции Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года, чтобы все те, кому не удалось побывать в центре города 5 мая, могли погрузиться в атмосферу праздника. Напомним, это будет первый Парад с начала пандемии, на который пустят зрителей.

ПОДРОСТКИ БРЫЗНУЛИ В ШКОЛЬНИКОВ ПЕРЦОВЫЙ БАЛЛОНИЧИК, НЕ ПОДЕЛИВ ЭЛЕКТРОННУЮ СИГАРЕТУ

В Новосибирске одни подростки брызнули в глаза другим из перцового баллончика, не поделив электронную сигарету. Инцидент произошел вечером 5 мая во дворе одного из домов в Заельцовском районе города и попал на камеры видеонаблюдения. В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что на место происшествия сотрудники полиции не выезжали, заявлений от пострадавших пока не поступало.

В ЦЕНТРЕ НОВОСИБИРСКА СТОЛКНУЛИСЬ ТРИ ИНОМАРКИ

Вечером 5 мая в центре Новосибирска произошло ДТП. У дома по адресу Фабричная, 22, столкнулись кроссоверы Toyota RAV4 и Volkswagen Touareg и седан Toyota Corolla Ceres. Пассажирку одного из автомобилей зажало в салоне, освобождать ее пришлось спасателям.

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