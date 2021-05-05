Фото и видео ночной репетиции Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года в Новосибирске: участники в масках, «Катюша» и новая техника

Репетиция пара прошла 5 мая.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
День репетиции выдался теплым.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Мы собрали лучшие фото и видео ночной репетиции Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года, чтобы все те, кому не удалось побывать в центре города 5 мая, могли погрузиться в атмосферу праздника. Напомним, это будет первый Парад с начала пандемии, на который пустят зрителей. И сибиряков ждет по-настоящему яркий праздник.
Главное — защита!
Фото: Алена МАРТЫНОВА
По традиции ночная репетиция началась в 20.00. К этому времени на площади уже в колонны выстроились военнослужащие, которые пройдут по главной площади Новосибирска 9 мая. Из-за пандемии в целях безопасности многие участники были в масках.
Многие сибиряки пришли посмотреть репетицию.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Возле ограждений собрались сотни новосибирцев. Всем было интересно посмотреть на военную технику.
Генерал-лейтенант Сергей Рыжков поздравил всех присутствующих с праздником.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Традиционно репетиция началась с того, что парад принял генерал-лейтенант Сергей Рыжков, командующий 41 общевойсковой армии. Он поздравил всех присутствующих с 76-годовщиной победы над фашизмом.
Одни из самых юных участников парада — кадеты.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Открывали парад ученики новосибирского кадетского корпуса. Курсанты ровным строем прошли по площади Ленина.
Девушки — гордость российской армии.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа в этом году по площади Ленина пройдет больше 1,5 тысяч военных. В их числе будут и девушки.
На площадь выехали танки.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
На площадь вслед за колоннами выезжает техника. В этом году по Красному проспекту проедет больше 50 единиц военной техники. Новосибирцы смогут увидеть зенитно-ракетные комплексы, бронированные автомобили, беспилотные летательные аппарат «Элерон» и многое другое.
Военная техника впечатлила сибиряков.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Машины, танки и гаубицы проехали по площади ровным строем.
Военный оркестр играл «Катюшу» и песню «Священная война».
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Вся репетиция проходила под аккомпанемент военного оркестра. Следующая репетиция состоится 7 мая.
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