Фото и видео ночной репетиции Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года в Новосибирске: участники в масках, «Катюша» и новая техника

Репетиция пара прошла 5 мая. Фото: Алена МАРТЫНОВА

День репетиции выдался теплым. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы собрали лучшие фото и видео ночной репетиции Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года, чтобы все те, кому не удалось побывать в центре города 5 мая, могли погрузиться в атмосферу праздника. Напомним, это будет первый Парад с начала пандемии, на который пустят зрителей. И сибиряков ждет по-настоящему яркий праздник.

Главное — защита! Фото: Алена МАРТЫНОВА

По традиции ночная репетиция началась в 20.00. К этому времени на площади уже в колонны выстроились военнослужащие, которые пройдут по главной площади Новосибирска 9 мая. Из-за пандемии в целях безопасности многие участники были в масках.

Многие сибиряки пришли посмотреть репетицию. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Возле ограждений собрались сотни новосибирцев. Всем было интересно посмотреть на военную технику.

Генерал-лейтенант Сергей Рыжков поздравил всех присутствующих с праздником. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Традиционно репетиция началась с того, что парад принял генерал-лейтенант Сергей Рыжков, командующий 41 общевойсковой армии. Он поздравил всех присутствующих с 76-годовщиной победы над фашизмом.

Одни из самых юных участников парада — кадеты. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Открывали парад ученики новосибирского кадетского корпуса. Курсанты ровным строем прошли по площади Ленина.

Девушки — гордость российской армии. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа в этом году по площади Ленина пройдет больше 1,5 тысяч военных. В их числе будут и девушки.

На площадь выехали танки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На площадь вслед за колоннами выезжает техника. В этом году по Красному проспекту проедет больше 50 единиц военной техники. Новосибирцы смогут увидеть зенитно-ракетные комплексы, бронированные автомобили, беспилотные летательные аппарат «Элерон» и многое другое.

Военная техника впечатлила сибиряков. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Машины, танки и гаубицы проехали по площади ровным строем.

Военный оркестр играл «Катюшу» и песню «Священная война». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вся репетиция проходила под аккомпанемент военного оркестра. Следующая репетиция состоится 7 мая.

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