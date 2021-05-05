В Новосибирске подростки брызнули в школьников из перцового баллончика, не поделив электронную сигарету

В Новосибирске одни подростки брызнули в глаза другим из перцового баллончика. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске одни подростки брызнули в глаза другим из перцового баллончика, не поделив электронную сигарету. Инцидент произошел вечером 5 мая во дворе одного из домов в Заельцовском районе города и попал на запись камеры видеонаблюдения.
— На Красном проспекте, 188 одни дети опрыскали других из перцового баллончика. Конфликт случился в результате купли-продажи электронной сигареты: покупатель взял деньги, но решил не отдавать товар, а расправиться с покупателями, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на очевидцев.
В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что на место происшествия сотрудники полиции не выезжали, заявлений от пострадавших пока также не поступало.
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