Москвичке, которой вместо груди сделали попу, как у Кардашьян, проведут новую операцию

Любовь планирует подать иск на доктора. Фото: личный архив.

Кажется, история москвички Любови Лауфер, которой вместо подтянутой груди сделали попу, как у знаменитой Ким, подходит к завершению. Напомним, мама троих детей должна была сделать операцию у новосибирского хирурга, но уже в клинике ее поставили перед фактом, что корректировать бюст будет другой врач. Когда красавица-блондинка очнулась от наркоза, то испытала шок.

- Живот у меня будто «разорвало» пополам, одна грудь стала меньше другой и вся перекосилась - кошмар просто! Но самое страшное - размер ягодиц! - возмущена Любовь. - Как вы отреагировали бы, если бы обратились к хирургу подправить грудь, а проснулись с попой Кардашьян? Вместо 200 граммов жира, которых было бы достаточно при моей комплекции тела, он закачал мне литра 2! Да я даже сидеть на этом «кардашьяне» не могла из-за адской боли.

Маме троих детей после операции приходится носить плотную одежду. Фото: личный архив.

Любовь, потратившая на операцию 400 тысяч рублей, о случившемся написала в соцсетях и… оказалась на скамье подсудимых. Тот самый хирург подал иск о защите деловой репутации и потребовал 2 миллиона рублей. Но суд встал на сторону женщины - иск отклонил.

- Было также заседание Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. Там хирург заявил, что все будет исправлено, мне предоставят компенсацию. В качестве компенсации мы указали и все мои затраты на операцию, и стоимость новой операции по коррекции, - рассказала КП-Новосибирск Любовь. - На этом же заседании мне предложили выбрать врача, который будет исправлять работу предыдущего хирурга. Причем выбрать я должна была одного из 12 специалистов, которые присутствовали на заседании.

Полностью исправить все, что сделал Любови новосибирский хирург, уже не удастся. Фото: личный архив.

Вот только исправить все, что наделал новосибирский хирург, увы, не удастся.

- Доктор мне сразу сказал, что с брюшной стенкой уже сделать ничего не смогут, а со всем остальным поработают, - говорит Любовь.

А что же горе-врач, из-за которого москвичка до сих пор не может оправиться?

- На следующий день после заседания Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов он подал апелляцию в суд, но снова проиграл. И сейчас просто пропал с радаров, - описывает поведение доктора Любовь. - Мы готовим иск к этому доктору, чтобы защитить от него других девушек.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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