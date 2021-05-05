В центре Новосибирска столкнулись три иномарки: девушку зажало в машине

Пассажирку одного из автомобилей зажало в салоне, освобождать ее пришлось спасателям. Фото: Кадр из видео

Вечером, 5 мая, в центре Новосибирска произошло ДТП. У дома по адресу Фабричная, 22, столкнулись кроссоверы Toyota RAV4 и Volkswagen Touareg, а также седан Toyota Corolla Ceres. Пассажирку одного из автомобилей зажало в салоне, освобождать ее пришлось спасателям.

— В 21:30 сотрудники МЧС выехали на вызов по поводу ДТП на улице Фабричная. Через пять минут спасатели уже были на месте происшествия. Произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего пассажирка одно из транспортных средств оказалась зажата. Личный состав пожарно-спасательной части освободили девушку из машины и передали ее медикам. Пострадавшую госпитализировали с различными переломами, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На месте произошедшего, кроме МЧС и медиков, работали также сотрудники полиции и спасатели МАСС.

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