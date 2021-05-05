Последние новости Новосибирска на 5 мая 2021 года: сибирячка утонула во время сплава, школьники устроили драку за торговым центром

Девушку спасти не удалось. Фото: Анна ПАШАГИНА/соцсети
Мы собрали последние новости Новосибирска на 5 мая 2021 года: обо всех самых важных событиях города читайте в нашей подборке.
СИБИРЯЧКА УТОНУЛА ВО ВРЕМЯ СПЛАВА НА АЛТАЕ
ЧП произошло 2 мая в Алтайском крае на реке Песчаной. Один из рафтов, где находилось 11 человек, перевернулся. Выбраться из воды не смогла 47-летняя жительница Новосибирска. Женщину пытались спасти другие участники сплава, но ее унесло течением.
ШКОЛЬНИЦЫ УСТРОИЛИ ДРАКУ ЗА ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ ИЗ-ЗА ЗАМЕЧАНИЯ О МАКИЯЖЕ
В Новосибирске школьницы устроили потасовку у торгового центра на Красном проспекте. Сцепились подростки из-за разных вкусов на макияж. Девочка, которой сделали замечание по поводу цвета ее помады, решила отомстить обидчице: подкараулила ее на улице и вырвала школьнице клок волос.
РЕБЕНОК ПОСТРАДАЛ В ДЕТСКОМ ЛАБИРИНТЕ
В Новосибирске трехлетняя девочка получила серьезную травму в игровом клубе, расположенном на улице Воинская. Родители малышки уверены, аттракционы детской комнаты не соответствуют требованиям безопасности и представляют угрозу для здоровья маленьких посетителей. Девочка упала лицом вниз и рассекла подбородок.
НОВОСИБИРСКИЕ ХИРУРГИ ПРООПЕРИРОВАЛИ 13-ЛЕТНЮЮ ЧЕМПИОНКУ МИРА ПО СОВРЕМЕННЫМ ТАНЦАМ
Новосибирские хирурги прооперировали 13-летнюю Ксюшу Зеленкову. Девочка занимается современными танцами и стала чемпионкой мира, но на одной из тренировок она повредила связки на ноге.
— Она попыталась выполнить один элемент на батуте, но зацепилась за сетку и нога неудачно подвернулась, — рассказала КП-Новосибирск мама девочки Наталья.
Девочку прооперировали в конце апреля, а 6 мая ее должны будут уже выписать из больницы.
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