Последние новости Новосибирска на 5 мая 2021 года: сибирячка утонула во время сплава, школьники устроили драку за торговым центром

Девушку спасти не удалось. Фото: Анна ПАШАГИНА/соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 5 мая 2021 года: обо всех самых важных событиях города читайте в нашей подборке.

СИБИРЯЧКА УТОНУЛА ВО ВРЕМЯ СПЛАВА НА АЛТАЕ

ЧП произошло 2 мая в Алтайском крае на реке Песчаной. Один из рафтов, где находилось 11 человек, перевернулся. Выбраться из воды не смогла 47-летняя жительница Новосибирска. Женщину пытались спасти другие участники сплава, но ее унесло течением.

ШКОЛЬНИЦЫ УСТРОИЛИ ДРАКУ ЗА ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ ИЗ-ЗА ЗАМЕЧАНИЯ О МАКИЯЖЕ

В Новосибирске школьницы устроили потасовку у торгового центра на Красном проспекте. Сцепились подростки из-за разных вкусов на макияж. Девочка, которой сделали замечание по поводу цвета ее помады, решила отомстить обидчице: подкараулила ее на улице и вырвала школьнице клок волос.

РЕБЕНОК ПОСТРАДАЛ В ДЕТСКОМ ЛАБИРИНТЕ

В Новосибирске трехлетняя девочка получила серьезную травму в игровом клубе, расположенном на улице Воинская. Родители малышки уверены, аттракционы детской комнаты не соответствуют требованиям безопасности и представляют угрозу для здоровья маленьких посетителей. Девочка упала лицом вниз и рассекла подбородок.

НОВОСИБИРСКИЕ ХИРУРГИ ПРООПЕРИРОВАЛИ 13-ЛЕТНЮЮ ЧЕМПИОНКУ МИРА ПО СОВРЕМЕННЫМ ТАНЦАМ

Новосибирские хирурги прооперировали 13-летнюю Ксюшу Зеленкову. Девочка занимается современными танцами и стала чемпионкой мира, но на одной из тренировок она повредила связки на ноге.

— Она попыталась выполнить один элемент на батуте, но зацепилась за сетку и нога неудачно подвернулась, — рассказала КП-Новосибирск мама девочки Наталья.

Девочку прооперировали в конце апреля, а 6 мая ее должны будут уже выписать из больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я проглядел камень»: капитан рафта рассказал, как сибирячка погибла во время сплава на Алтае

Женщину пытались спасти, но она не поймала весло (подробности)

«Посмотри на ее помаду»: новосибирской школьнице вырвали клок волос после замечания о макияже

Дерущихся у торгового центра подростков с трудом разнял случайный прохожий (подробности)

«Ей наложили 5 швов»: в Новосибирске в детском лабиринте пострадала трехлетняя девочка

По словам родителей ребенка, игровая комната не соответствует требованиям безопасности (подробности)

«Другие врачи отказывались за это браться»: новосибирские хирурги прооперировали 13-летнюю чемпионку мира по современным танцам

Девочка повредила связки на тренировке, неудачно прыгнув на батуте (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.