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Происшествия4 мая 2021 17:05

«Я проглядел камень»: капитан рафта рассказал, как сибирячка погибла во время сплава на Алтае

Женщину пытались спасти, но она не поймала весло
Никита МАНЬКО
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Сибирячка до трагедии не раз сплавлялась по рекам. Фото: соцсети

Сибирячка до трагедии не раз сплавлялась по рекам. Фото: соцсети

Семейный сплав друзей на Алтае закончился трагедией. ЧП произошло 2 мая в Алтайском крае на реке Песчаной. Один из рафтов, где находилось 11 человек, перевернулся. Выбраться из воды не смогла 47-летняя жительница Новосибирска. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались, что произошло во время сплава.

«НЕ СМОГЛА УДЕРЖАТЬ ВЕСЛО»

Новосибирец Денис по будням занимается недвижимостью, а по выходным — экстремальным водным спортом. За пять лет мужчина собрал свою команду по рафтингу из 11 человек и стал устраивать регулярные сплавы для «своих». В этот раз решили открыть сезон сплавом на реке Песчаной, сразу после первой волны паводка. Из-за большой воды детей брать не стали — поехали только взрослые.

— У нас была целая команда, опытные ребята — два катамарана на два и четыре человека, позади рафт. Катамараны плыли в 15-20 метрах от нас. Ближе к селу Солоновка команда начала проходить пороги, начались большие волны. Из за волн мы не заметили камень, который мы постарались обойти. Но мы не успели, и рафт перевернуло, — рассказал КП-Новосибирск участник сплава Денис.

Денис (справа) подобрал опытную команду, но стихия оказалась сильнее. Фото: соцсети

Одновременно с рафтом перевернулся катамаран на двух человек и большинство участников сплава оказались в бушующей воде. Подошел один из катамаранов и стал спасать часть людей, другие бросили рафт и поплыли к берегу.

— 47-летней участнице тянули весло с катамарана, она его схватила, но не смогла удержать. Буквально несколько секунд был этот шанс, а потом волна развернула рафт и больше мы ее не видели. Уже на берегу мы поняли, что потеряли ее, отправили катамаран на ее поиски. Сибирячка была очень активной, неоднократно ходила на сплавы. Мы общались семьями, с ней иее дочерью. Для всех нас это большая трагедия, — сообщил капитан перевернутого рафта Денис .

«Я СОЖАЛЕЮ»

Тело женщины спасатели нашли достаточно быстро. Специалисты ГУ МЧС по Алтайскому краю отметили, что в их ведомстве даже не знали про этот сплав — экстремалы не оповестили их о маршруте и цели путешествия.

— Мы встретили туристов в лесу, они были уставшие, некоторые потеряли обувь. Сплавлялись 11 человек, а вернулись 10. Из-за шока они даже не могли вспомнить, как звали пропавшую женщину. Всю дорогу молчали и ничего не могли сказать. Каждый год здесь экстремалы сплавляются, и каждый год спасаем. В июне проходят официальные соревнования, где все под присмотром. А эти туристы решили сплавляться через сутки после паводка, 2 мая, — сообщил КП-Новосибирск начальник пожарной охраны Смоленского района Андрей Симаков.

Погибшая была активной путешественницей, десятки знакомых пишут соболезнования. Фото: соцсети

Сейчас по факту трагедии Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка.

Однако организатор сплава Денис признался — часть вины за произошедшее осталась на его совести.

— Я капитан судна, поэтому я сожалею, что проглядел этот злополучный камень и вовремя не дал команду повернуть. Обвинить реку тоже было бы неправильно — опасные места мы просматривали перед сплавом с берега. Обвинить человека тоже нельзя — каждый боролся за свою жизнь и вытаскивал товарища, — рассказал Денис Синицын. — Каждый осознавал, куда идет, в экстремальном спорте даже опыт может подвести.

Редакция КП-Новосибирск выражает соболезнования родственникам и друзьям погибшей.

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