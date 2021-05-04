Туристка из Новосибирской области погибла при сплаве по реке на Алтае

Туристка из Новосибирской области погибла в Алтайском крае. Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Жительница Новосибирской области погибла при сплаве по реке Песчаная в Алтайском крае. Известно, что женщина была в составе незарегистрированной туристической группы, а трагедия произошла в минувшие выходные. Подробности о случившемся рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

— Оперативный дежурный ЕДДС Смоленского района получил информацию о том, что при сплаве незарегистрированной группы туристов из Новосибирской области по реке Песчаная на одном из порогов опрокинулись катамаран и рафт. Добраться до берега смогли 14 туристов из 15. Потерпевших крушение обнаружил начальник краевой пожарной части: их доставили в село Солоновка, — уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, на месте крушения незамедлительно организовали поисковую операцию. В ней принимали участие полицейские, представители администрации, а также сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Всего туристку искали 35 человек и 13 единиц техники. В результате операции женщину нашли — она погибла.

После случившегося в МЧС призвали туристов серьезнее относиться к собственной безопасности. В ведомстве отметили, что перед сплавом необходимо проходить регистрацию в подразделениях МЧС. Такая процедура обезопасит от фатальных последствий.

— Очень важно, чтобы спасатели-профессионалы знали, где вы находитесь и как вас найти в случае экстренной ситуации. Позаботьтесь о собственной безопасности, не забывайте о регистрации, — добавили

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