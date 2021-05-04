«Посмотри на ее помаду»: новосибирской школьнице вырвали клок волос после замечания о макияже

Девочку пытались утащить за торговый центр. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске школьницы устроили потасовку у торгового центра на Красном проспекте. Сцепились подростки из-за разных вкусов на макияж. Чем же закончились недетские разборки — в материале КП-Новосибирск.

«ЗАЧЕМ ТЕБЕ ТОПИК? У ТЕБЯ ЖЕ ГРУДИ НЕТ»

14-летние Саша* и Катя* зашли в торговый центр, чтобы пообедать. Девчонки встали в очередь, и одна из них обратила внимание на компанию школьниц помладше, стоящих перед ними.

— У одной из них была ярко-розовая помада на губах. Ну правда, это забавно смотрелось. Я потихоньку сказала об этом подруге, чтобы она тоже увидела. Девочки услышали мое замечание, — рассказала КП-Новосибирск Катя, одна из пострадавших школьниц.

По словам Кати, те девочки начали вести себя неадекватно. В адрес подруг посыпались угрозы и оскорбления.

— Зачем тебе топик, если у тебя даже груди нет? — крикнула одна из них Кате.

Но на этом конфликт не закончился: школьницы решили до конца отстаивать свое право краситься розовой помадой. Кроме того, в компании младших был существенный перевес в количестве: 20 подростков против двоих.

— Они ходили, пинали стул. Звали нас пойти с ними за торговый центр и выяснить отношения. Мы, естественно, никуда не собирались идти. Зачем? После того как мы поели, к нам подошел охранник и попросил, чтобы мы ушли, — вспоминает сибирячка. — Как оказалось, одна девочка из той компании подошла к охране и сказала, что мы «парили» (курили вейп. — Ред.) и якобы у них есть фото, подтверждающее это. Только нам никто ничего не показал.

«СХВАТИЛА ЗА ВОЛОСЫ И ПОТЯНУЛА ВНИЗ»

По словам Кати, они с подругой решили ни с кем не спорить и уйти от греха подальше. Но они даже не догадывались, что это был план одиннадцатилеток, чтобы все-таки выманить их на улицу. Оказавшись за пределами магазина, одна из девочек смело схватила Катю за руку и потащила за торговый центр.

— Мне стало страшно. Я увидела какого-то мужчину и начала кричать: «Мужчина, спасите! Помогите, пожалуйста!» Он обратил внимание и тут же отреагировал. Прохожий пытался протиснуться между нами, чтобы разнять, — описывает Катя.

В этот момент девочка схватила старшую соперницу за волосы и начала тянуть к земле. Видимо, хотела ударить, но ничего не вышло. В руках обидчицы остался только клочок волос школьницы. Мужчине, который вмешался в потасовку, пришлось приложить усилия, чтобы разнять дерущихся девчонок.

— Я пришла домой и рассказала все родителям. Они хотели отправиться в торговый центр и найти этих школьниц, а потом написать заявление в полицию. Я их отговорила, потому что не сильно же пострадала, — говорит 14-летняя сибирячка.

Но неизвестно, чем могла бы закончиться эта история, если бы не вмешался случайный прохожий.

* Имена героев изменены по этическим соображениям.

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