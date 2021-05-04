«Другие врачи отказывались за это браться»: новосибирские хирурги прооперировали 13-летнюю чемпионку мира по современным танцам

Новосибирские хирурги прооперировали 13-летнюю Ксюшу Зеленкову. Фото: предоставлено Натальей

Новосибирские хирурги прооперировали 13-летнюю Ксюшу Зеленкову. Девочка занимается современными танцами и уже стала чемпионкой мира. Однако, после того как на одной из тренировок она повредила связки на ноге, на какое-то время про хореографию пришлось забыть.

— Она попыталась выполнить один элемент на батуте, но зацепилась за сетку и нога неудачно подвернулась. Мы тогда отправились к врачу, нам наложили гипс, о танцах пришлось на какое-то время забыть. Потом, когда дочка, казалось бы, поправилась, прошла реабилитацию и вернулась на занятия, то обнаружила, что танцевать она не может. При прыжках нога также подворачивается и она падает. Врачи нам, при этом, говорили каждый раз, что с прошлой травмой это не связано, и снова накладывали гипс. Я, однако, поверить в это не могла, и мы продолжили с Ксюшей ходить по врачам. В итоге выяснилось, что у дочери разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава и застарелый разрыв медиального мениска правого коленного сустава, — рассказала КП-Новосибирск мама девочки Наталья.

После периода восстановления, Ксюша снова сможет вернуться к занятиям танцами. Фото: предоставлено Натальей

Девочке необходимо было выполнить артроскопию. Это такая специальная процедура, при которой в колене делается маленький прокол, через который в суставную полость вводят жидкость, расширяющую пространство между элементами сустава. Через второй прокол в колене вводится артроскоп (инструмент с маленькой камерой), которым удаляются остатки разорванной связки. Для устранения повреждения обычно используются ткани соседних мышц. Но делать ее подростку медики отказывались, ведь во многих больницах процедуру делают только с 18-лет, поскольку в детском скелете, в отличие от взрослого, есть зоны, которые продолжают расти. И если неосторожно повредить их при операции, это может привести к укорочению ноги.

Наталья и Ксюша обошли много больниц, но помочь им и провести данную операцию решились только в Новосибирском НИИТО.

— Несмотря на трудности, артроскопия детского сустава возможна. Пластика связочного аппарата имеет ряд особенностей в виду наличия ростковых зон. Она заключается в аккуратном обходе данных зон и выполнения пластики по методу all inside pediatric — не травмируя зону роста, — пояснил оперирующий хирург, лечащий врач пациентки Артем Авдеев.

Девочку прооперировали в конце апреля, а 6 мая ее должны будут уже выписать из больницы. После определенного периода восстановления, она снова сможет вернуться к занятиям танцами.

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