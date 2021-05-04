Последние новости Новосибирска на 4 мая 2021 года: онкобольной сибиряк купил подарки другим пациентам, ученые просят помочь помыть мамонта

Последние новости на 4 мая 2021 года в Новосибирске. Фото: предоставлено Юлией Ярославцевой // Андрея Кузьмина из группы «Музей археологии и этнографии в Академгородке» «ВКонтакте»

Мы собрали последние новости Новосибирска на 4 мая 2021 года: обо всех самых важных событиях в городе читайте в нашем материале.

ОНКОБОЛЬНОЙ СИБИРЯК КУПИЛ ПОДАРКИ ВМЕСТО ЛЕКАРСТВ

Новосибирский бизнесмен Виктор Ярославцев борется с раком. Увидев в соцсетях пост о том, что с ним происходит, знакомые сибиряка стали жертвовать ему на лечение. Однако собранную сумму — более 30 тысяч рублей — он решил поотратить на других пациентов: новосибирец заказал 50 подарочных наборов и порадовал тех, кто также борется с онкологией.

ТАКСИСТ СПАС БОБРА

Новосибирец нашел бобра на Красном проспекте и помог животному перейти дорогу. Сразу принял меры, чтоб защитить питомца — включил аварийные огни и, преграждая поток автомобилей, сопроводил его до обочины.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ ПРОТИВ ПЕШЕХОДОВ

Прогулка по парку закончилась травмпунктом для молодой сибирячки: ее сбил парень на электросамокате и врезался в девушку. Молодой человек даже не помог сибирячке подняться и не извинился: просто встал и уехал.

СУББОТНИК В МУЗЕЕ

Новосибирские археологи сделали ремонт, и теперь пятиметровые скелеты мамонта и гигантского слона нужно очистить от пыли. Ученые ищут волонтеров, чтобы привести в порядок огромные экспонаты.

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