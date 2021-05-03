«Повредила руку, колено»: сибиряк на электросамокате сбил девушку в парке Новосибирска

Девушка обратилась в травмпункт и теперь ищет виноватых. Фото: сообщество «Инцидент-Новосибирск» «ВКонтакте»

Сибирячка попала в травмпункт после прогулки в саду имени Кирова: девушку сбил парень на электросамокате.

— Он ехал на большой скорости. Парень тоже упал, но даже не помог мне подняться и не извинился. Просто встал и уехал. В результате этого ДТП я повредила руку, ушибла колено. Вся в земле и грязи пошла дальше со слезами, — рассказала в паблике «Инцидент-Новосибирск» пострадавшая девушка Елена.

Девушка сфотографировала ссадины и обратилась в травмпункт. Елена ищет очевидцев случившегося и владельцев электросамоката, чтобы взыскать ущерб.

КОММЕНТАРИЙ ГИБДД

«Нужно обращаться в полицию»

В пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области пояснили — на дороге водитель электросамоката приравнивается к пешеходу.

— К сожалению, законодательство никак не регулирует данную категорию транспортных средств. Электросамокаты приравниваются к пешеходам, согласно ПДД должны передвигаться по тротуару. Девушка может обратиться в отдел полиции с заявлением о причинении вреда здоровью, — сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД Новосибирской области.

В ГИБДД добавили, что ДТП с участием самокатов стали все чаще попадать в сводки. 2 мая ребенок на самокате пересекал дорогу и попал под автомобиль на улице Софийская.

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