В Новосибирске иномарка сбила 10-летнего мальчика: ребенок находится в больнице

ДТП произошло в Советском районе. Фото: личный архив.

В воскресенье, 2 мая, в 19.20 минут в Советском районе под колеса машины попал 10-летний ребенок.

- 32-летний водитель на автомобиле «Тойота Пробокс» ехал по улице Молодости в сторону улицы Софийская. Возле дома № 26 он сбил мальчика, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, - пояснили в ГИБДД Новосибирска.

Удар был настолько сильным, что ребенок пострадал: врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и ушибы колена. Мальчик сейчас находится в больнице. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

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