Новосибирские ученые ищут добровольцев, чтобы помыть пятиметрового мамонта

Гигантские скелеты достигают высоты в 5 метров. Фото: Андрея Кузьмина из группы «Музей археологии и этнографии в Академгородке» «ВКонтакте»
Новосибирские ученые ищут добровольцев, чтобы помыть мамонта и гигантского слона в музее археологии и этнографии СО РАН. 3 мая научные сотрудники попросили помощи через соцсети:
— Наш мамонт и трогонтериевый слон в пыли и грустят. Мы будем чистить их щëтками и пылесосом. Это работа на высоте — взрослый мамонт в холке достигал 5 метров, и наши ребята — как раз из таких, — объясняют ученые.
Специалисты рассказали, что экспонаты покрылись пылью во время ремонта в помещениях, а убрать их было некуда. Так что теперь их надо срочно приводить в порядок, чтобы все желающие снова могли их увидеть.
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