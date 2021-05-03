Новосибирские ученые ищут добровольцев, чтобы помыть пятиметрового мамонта

Гигантские скелеты достигают высоты в 5 метров. Фото: Андрея Кузьмина из группы «Музей археологии и этнографии в Академгородке» «ВКонтакте»

Новосибирские ученые ищут добровольцев, чтобы помыть мамонта и гигантского слона в музее археологии и этнографии СО РАН. 3 мая научные сотрудники попросили помощи через соцсети:

— Наш мамонт и трогонтериевый слон в пыли и грустят. Мы будем чистить их щëтками и пылесосом. Это работа на высоте — взрослый мамонт в холке достигал 5 метров, и наши ребята — как раз из таких, — объясняют ученые.

Специалисты рассказали, что экспонаты покрылись пылью во время ремонта в помещениях, а убрать их было некуда. Так что теперь их надо срочно приводить в порядок, чтобы все желающие снова могли их увидеть.

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