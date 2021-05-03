«Молодец, мужик»: таксист перевел бобра через дорогу в Новосибирске

Бобры впервые добрались до Красного проспекта Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирский таксист заметил бобра на пересечении Красного проспекта и Георгия Колонды ночью 3 мая.

— Сразу принял меры, чтоб защитить животное — включил аварийные огни и, преграждая поток автомобилей, сопроводил его до обочины, — сообщил подписчик «АСТ-54» Алексей Дагин.

Мужчина вышел из авто и убедился, что бобер ушел в сторону реки. Пользователи соцсетей похвалили водителя:

— Молодец, мужик! Ночью аварийки далеко видно, чего про бобра не скажешь, — написал подписчик.

Новосибирские биологи говорят, что бобры все чаще селятся ближе к людям. Целые семьи бобров можно встретить к югу от новосибирского Академгородка и в микрорайоне «Шлюз». Иногда бобры селятся возле котлована на Юго-Западном жилмассиве.

— Мне кажется, впервые бобры добрались до Красного проспекта. Возможно поднялись от дендропарка по речке Ельцовке. Это завозная порода канадских бобров, и они уже адаптированы к людям. Не стоит пугать бобра — он может укусить, — рассказал КП-Новосибирск сотрудник ИСиЭЖ СО РАН Алексей Яновский.

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