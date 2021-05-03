«Могли купить лекарства, но это было сверх наших нужд»: больной раком сибиряк потратил собранные деньги на других пациентов

В декабре Виктор стал сильно худеть, а к февралю уже не мог есть. Фото: предоставлены Юлией Ярославцевой

Новосибирский бизнесмен Виктор Ярославцев никогда не жаловался на здоровье — в молодости был мастером спорта по боксу, а к 50 годам не потерял форму и оставался подтянутым. Однако в декабре 2020 года сибиряк стал стремительно терять вес, начались боли в желудке и кишечнике. Виктор прошел УЗИ, колоноскопию, сдал анализы, но показаний для госпитализации медики не увидели. В феврале мужчина уже почти перестал есть: три дня провел без еды и лежа на диване. Жена забила тревогу.

— Я была в панике, не понимала, что происходит. Мы нашли знакомых врачей и получили направление на КТ, которая показала утолщение. Врачи подозревали рак тонкого кишечника, но анализы были в норме. А Виктор таял на глазах… Пришлось выбивать направление на госпитализацию со скандалом, и мужа положили в онкологическое отделение, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Ярославцева.

Болезнь нарушила счастливую жизнь семьи, но поддержка незнакомых людей помогла не впасть в депрессию. Фото: предоставлены Юлией Ярославцевой

В марте и апреле сибиряк перенес две операции и два курса химиотерапии, однако врачи давали очень осторожные прогнозы на выздоровление. Юлия признается: всей семье тогда было страшно, и они с мужем решили рассказать о ситуации в соцсетях.

— О болезни до этого момента знали только самые близкие друзья и родные. Мы поговорили с мужем и решили открыто рассказать о нашей ситуации в социальных сетях и попросить молитвенной поддержки. Отклик был колоссальный: сотни сообщений с добрыми словами, комментарии, репосты… За несколько дней до Пасхи вечером мне пришли на карту деньги с подписью «Вите на гостинцы», — продолжает Юлия Ярославцева.

Подарки на Пасху очень обрадовали онкобольных, из-за карантина они реже видят родственников . Фото: предоставлены Юлией Ярославцевой

Неравнодушные люди откликнулись на пост про подарки, собрав еще 33 тысячи рублей для сибиряка, и такая помощь растрогала супругов.

— Мы просто плакали из-за того, насколько много добрых людей, умеющих сострадать. Витя сказал фразу, которая стала своего рода девизом: «Это так обнимает мое сердце». Мы решили разделить теплые объятия с теми, кто, как и мы, находится в «долине смертной тени». Придумали подарок — полотенце с вышивкой в виде ангела и надписью «Поправляйся, друг», а также заказали пасхальные мини-куличики. В каждый подарок положили открытку с ободряющими фразами: «Все получится!», «Не сдавайся!», — описывает Юлия.

Получился настоящий сюрприз: более 50 подарков отправились к пациентам взрослого онкогематологического отделения ГКБ № 2 и тяжелобольным детям из гематологического отделения в Краснообске.

— Пациенты плакали, удивлялись, улыбались и говорили много добрых слов! Мы могли купить на эту сумму лекарства, но это было сверх наших нужд. С самого начала мне звонили люди и предлагали финансовую помощь, но мы и сами справляемся. Я продолжаю работать, государство обеспечивает нас самыми необходимыми лекарствами. Вскоре будет оформлена инвалидность, — добавила Юлия Ярославцева. — Мы верим, что справимся!

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