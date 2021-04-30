Последние новости Новосибирска на 30 апреля 2021 года: умер начальник управления ГИБДД по Новосибирской области, хирург изуродовал грудь сибирячке

По предварительной информации мужчина умер от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО/соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 30 апреля 2021 года в одном материале: читайте и будьте в курсе событий, которые произошли за минувшие сутки.

СИБИРЯЧКА СТАЛА ЖЕРТВОЙ ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА

31-летняя жительница Новосибирска Анастасия решилась скорректировать грудь после родов: молодая мама хотела убрать асимметрию, появившуюся из-за кормления. Женщина нашла врача, заплатила за операцию 300 тысяч рублей. Медик допустил грубейшую ошибку сделал липосакцию груди, из-за которой у молодой мамы сейчас болтается имплант. Сибирячка подала на клинику в суд.

УМЕР НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стало известно о смерти Андрея Маерчука — начальника Управления ГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области. По предварительной информации это могло произойти из-за коронавируса. Андрей Николаевич родился в Красноярске в 1971 году. В 1994 году начал служить в ОГАИ Свердловского РОВД: здесь со временем стал начальником районной Госавтоинспекции. С 2005 года занимал руководящие должности в ГИБДД Красноярска. В апреле 2019 году Маерчука назначили на должность начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, БУДУТ ЛИ ПРОДАВАТЬ АЛКОГОЛЬ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

В мэрии рассказали, будут ли продавать алкоголь на майские праздники.

— Согласно постановлению Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 № 332 ограничения розничной продажи алкогольной продукции на территории Новосибирской области могут быть введены в местах проведения массовых мероприятий, — пояснили КП-Новосибирск в мэрии города.И добавили, что в этом году их решено не вводить.

БРАТЬЯ-БЛИЗНЕЦЫ УБИЛИ СИБИРЯКА ИЗ-ЗА ПОДАРЕННОГО ИМ БУКЕТ ЦВЕТОВ

В Новосибирском областном суде вынесли приговор братьям-близнецам, которые убили парня на пляже в Советском районе. На суде они рассказали, из-за чего между молодыми людьми произошел конфликт.

— Вечером 4 мая 2019 года пьяные братья находились на Центральном пляже в Советском районе, — пояснили в областной прокуратуре. — Потерпевший предложил одному из братьев принять от него букет цветов, что тому не понравилось. Сибиряки убили мужчину, а потом похитили его рюкзак, кофту и телефон. Вещи они позже выбросили, а телефон — продали в Бердске.

Суд приговорил одно брата к 21 году лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года, а другого - к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года.

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