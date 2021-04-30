Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество30 апреля 2021 3:00

Последние новости Новосибирска на 30 апреля 2021 года: умер начальник управления ГИБДД по Новосибирской области, хирург изуродовал грудь сибирячке

Рассказываем последние новости Новосибирска на 30 апреля 2021 года
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
КомментироватьОставить комментарий
По предварительной информации мужчина умер от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО/соцсети.

По предварительной информации мужчина умер от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО/соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 30 апреля 2021 года в одном материале: читайте и будьте в курсе событий, которые произошли за минувшие сутки.

СИБИРЯЧКА СТАЛА ЖЕРТВОЙ ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА

31-летняя жительница Новосибирска Анастасия решилась скорректировать грудь после родов: молодая мама хотела убрать асимметрию, появившуюся из-за кормления. Женщина нашла врача, заплатила за операцию 300 тысяч рублей. Медик допустил грубейшую ошибку сделал липосакцию груди, из-за которой у молодой мамы сейчас болтается имплант. Сибирячка подала на клинику в суд.

УМЕР НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стало известно о смерти Андрея Маерчука — начальника Управления ГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области. По предварительной информации это могло произойти из-за коронавируса. Андрей Николаевич родился в Красноярске в 1971 году. В 1994 году начал служить в ОГАИ Свердловского РОВД: здесь со временем стал начальником районной Госавтоинспекции. С 2005 года занимал руководящие должности в ГИБДД Красноярска. В апреле 2019 году Маерчука назначили на должность начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, БУДУТ ЛИ ПРОДАВАТЬ АЛКОГОЛЬ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

В мэрии рассказали, будут ли продавать алкоголь на майские праздники.

— Согласно постановлению Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 № 332 ограничения розничной продажи алкогольной продукции на территории Новосибирской области могут быть введены в местах проведения массовых мероприятий, — пояснили КП-Новосибирск в мэрии города.И добавили, что в этом году их решено не вводить.

БРАТЬЯ-БЛИЗНЕЦЫ УБИЛИ СИБИРЯКА ИЗ-ЗА ПОДАРЕННОГО ИМ БУКЕТ ЦВЕТОВ

В Новосибирском областном суде вынесли приговор братьям-близнецам, которые убили парня на пляже в Советском районе. На суде они рассказали, из-за чего между молодыми людьми произошел конфликт.

— Вечером 4 мая 2019 года пьяные братья находились на Центральном пляже в Советском районе, — пояснили в областной прокуратуре. — Потерпевший предложил одному из братьев принять от него букет цветов, что тому не понравилось. Сибиряки убили мужчину, а потом похитили его рюкзак, кофту и телефон. Вещи они позже выбросили, а телефон — продали в Бердске.

Суд приговорил одно брата к 21 году лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года, а другого - к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Доктор, где моя грудь?»: сибирячке сделали липосакцию бюста, о которой она не просила

Из-за этого имплант, установленный у нее в груди, стал болтаться и спускаться вниз (подробности)

Умер Андрей Маерчук — начальник Управления ГИБДД по Новосибирской области

Причиной смерти мог стать коронавирус (подробности)

Что известно о продаже алкоголя на майские праздники 2021 в Новосибирске

Рассказываем, что известно о продаже алкоголя на майские праздники 2021 в Новосибирске (подробности)

Братья-близнецы убили новосибирца за то, что он подарил им цветы

Страшные подробности произошедшего стали известны на суде (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

КАРТИНА ДНЯ